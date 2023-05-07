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戀愛學分常死當？心理師情侶「吵起來更兇」　曝維繫感情4金句

▲心理師夫婦分享經營感情的四個金句。（示意圖／Pixabay）
▲心理師夫婦分享經營感情的四個金句。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

俗話說「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」，情侶之間若無法進行有效溝通，熱戀期一過就可能爆發激烈爭吵。對此，台北市童伴心理治療所心理師余佳容指出，人真的很脆弱，脆弱到會被語言擊倒，但同時也會被語言滋養，所以談及自己與心理師丈夫的相處日常，並大方分享維繫關係最好用的「4個金句」。

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余佳容表示，許多民眾好奇心理師和心理師交往是否特別不一樣，她果斷表示「當然有！」兩人都善於觀察人心，特別會維持關係，可這一點卻反而成為一個雙面刃，因為吵起來時也會特別暗潮洶湧。不過若要討論他們之間維繫關係的訣竅，余佳容指出兩人經常會用「4金句」，可以用來瞭解對方、解開誤會，有類似困擾的民眾可以記下來，男、女生都適用。

▲余佳容分享心理師情侶之間相處的小訣竅。（圖／ 余佳容 提供）
▲余佳容分享心理師情侶之間相處的小訣竅。（圖／ 余佳容 提供）
一、「你今天有沒有想特別跟我分享的？」

廣泛性的提問，溫柔的詢問對方今天的一天是怎麼樣的一天，透過這樣的開始拉近距離，看似很無用，卻是最有力的關心。

二、「謝謝你記得！還好有你！」

余佳容每次都會唸老公：「你都不收衣服，我剛剛已經收完了！」這時對方就會回一句「真的還好有你！謝謝你幫我收！」，雖然她當下還是會很生氣，可情緒多少會緩和下來，不在那麼爭鋒相對。

三、「我會這樣說，是因為…….」

余佳容表示這是自己的私房小訣竅，她發現互動中的誤解多是來自於「缺少澄清」。當她詢問「你的機票訂了嗎？」是一句很中性的話語，可是對方的解讀卻可能不一樣，因為他可能會想到：「你是不是嫌我訂得很慢？」或是「你是不是要改機票？」而發生誤會。因此當發現表達不完整時，可以接著說：「我會這樣說，是因為我發現我有信用卡優惠」去澄清說這句話的真正用意。

四、「你真的很厲害，但如果有我能做的事，我會盡量幫忙。」

余佳容說明老公的興趣是煮菜，因此她在廚房都擔綱二廚，常常問他「有什麼需要幫忙嗎？」，對方則都回覆「不用」。通常另一半說「不用」、「不需要」、「我來」，你會怎麼做，或是怎麼說？大多數的人，可能默默地去旁邊做自己的事，或是簡單的說「交給你了！」

可余佳容認為「不需要幫忙」是一句很溫柔的話語，代表對方告訴你「沒關係我來就可以，我相信我自己可以，你也不用為我擔心。」因此她表示這時可以回覆「你真的很厲害，但如果有我能做的事，我會盡量幫忙。」稱讚對方讓他自信，也表達出自己隨時支持的心。

【本文獲臉書粉絲團《芬妮的禪繞畫天地 余佳容心理師 關係 感情 職涯 台北心理諮商》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  

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