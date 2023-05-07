高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

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約晚間8點30分，郭台銘在大批支持者圍繞下正式進場。他在演講時表示，兩年來他看到政府心中沒有人民的痛苦，現在最擔心的是戰爭可能會爆發，「我們這一代的人曾經受過戰爭的威脅，我們共同花了幾十年的努力，終於為台灣爭取到和平，我們知道和平多重要，沒有和平就沒有一切！我們一定要盡力維護和平！」
郭台銘說，政府喜歡強調和平不是台灣單方面可以決定的，但別忘了必須要靠兩方面，乃至於多方面的協調努力，才能維持和平，如果自己採取的是輕視和平、不斷挑釁的態度，怎麼可能和平？他強調，「要和平」、「不要戰爭」，「備戰」而絕對不求戰，這才符合人民要的，也才能解決人民的痛苦。
郭台銘更批執政黨，不管他們這樣痛苦，只想要對人民洗腦，要大家準備將子弟送到戰場上去，「沒關係，跟買疫苗一樣，政府不做的，阿銘來做，讓我來幫大家爭取和平、維持和平。」
談及過去買1500萬劑BNT疫苗，郭台銘提到，兩年前的5月，他在面對人生中最艱難的一段挑戰，比過去事業發展中都要難處理的事，那時台灣在一片疫情爆發的恐慌中，街上突然變得沒有人沒有車，每天有幾十個人到超過百人染疫死亡，他透過國際關係得到了德國BNT公司最大的老闆的保證，答應保留1500萬劑疫苗。
郭台銘表示，其中他自已要買1000萬劑，慈濟上人跟他通了二次的手機視訊，希望也幫慈濟信眾買500萬劑，後來台積電也希望買500萬劑；自5月23日提出一直到6月17日，但是總統卻叫她的代表來，「明白地告訴我：不准買！因為台灣已經有了自己的疫苗了。」
郭台銘坦言，他晚上完全沒辦法睡，天才亮，不想吵醒家人，他坐在院子的石頭椅子上，給總統寫信，用最客氣的口氣求她：人民需要疫苗，若無疫苗會死這麼多人，政府心中要有人民，不能坐視人民的生命不管！
話說到此，郭台銘提到，他心裡一直在問，為什麼要盡一點他的能力，當可以這樣幫助台灣人民時，「竟然要被如此阻攔？我不得不得到這樣的答案：因為應該保護人民救助人民的政府，心中沒有人民的痛苦。面對死亡，但是政府不理不睬，他們更重視其他的。」