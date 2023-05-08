日韓領袖會談　日允韓組專家團赴福島視察核廢水

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）等日媒報導，岸田與尹錫悅今天下午近4時（台灣時間下午3時）左右在韓國總統府舉行會談，一開始是少人數會談，之後增加出席者擴大會談，會談舉行了將近2個小時。
尹錫悅在擴大會談上一開始就表示，期待這是韓日兩國邁向未來合作有意義的一步。3月訪日的尹錫悅表示，韓日兩國領袖互訪的「穿梭外交」花了12年的時間才重啟，但是他與岸田兩人的互訪不用2個月的時間就辦到了。
就任首相後首度訪韓的岸田表示，不到2個月之中，日韓之間各種對話熱烈展開。涵蓋北韓在內印度太平洋地區的最新局勢、全球化的課題等，都是日韓兩國要合作的議題。
有關東京電力公司福島第一核電計畫將含氚廢水（日本稱處理水）排放大海一事，岸田與尹錫悅在會談時同意，日本將接受韓國組專家團於本月到福島視察。岸田表示，雖然日本將秉持著高度透明性，基於科學根據做誠實的說明，但他知道韓國國內有人持續對此表示憂慮。
有關日韓兩國間爭議已久的前「徵用工」（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）問題，韓方提出解決對策。
岸田與尹錫悅在會談後，舉行聯合記者會。對於「徵用工」的問題，岸田在聯合記者會上表示，許多人未忘過去的痛苦記憶，願為未來敞開心胸，讓他很感動。此外，對於當時很多人在嚴峻的環境下經歷了很大的痛苦，讓他感到悲痛。
岸田還說：「日韓間有很多歷史及經緯，要繼承克服艱困期先人的努力，朝未來邁進，和尹總統為首的韓方人士合作，是我身為日本首相的職責。」
尹錫悅則表示，韓日兩國應該要擺脫，若不完全解決歷史問題就無法朝未來邁出一步的想法。
日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田邀請尹錫悅參加19至21日在日本廣島舉行的G7領袖峰會，將舉行的日美韓3國領袖會談。今天岸田和尹錫悅在會談時都同意屆時兩人將一同前往位於廣島市中區和平紀念公園內「韓國人原爆犧牲者慰靈碑」前參拜。
有關日韓美3國加強安全保障合作，以提升震懾力和因應力一事，岸田表示，北韓持續做出挑釁行為，企圖以武力片面改變現狀之際，日美同盟、韓美同盟、日韓以及日韓美3國加強安保合作的重要性，他與引尹錫悅今天在會談中再度確認了此事。
岸田此次訪韓，是基於尹錫悅3月訪日舉行會談時，兩人都同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」，這是時隔12年日本首相再次為日韓領袖會談專程訪韓。
上一次日本首相訪韓進行穿梭外交是2011年10月當時的日本首相野田佳彥。2018年2月當時的日本首相安倍晉三為了出席平昌冬季奧運開幕式曾訪韓，非穿梭外交的形式。（編輯：陳承功）1120507