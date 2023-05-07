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BLACKPINK LISA沒有極限！金氏世界紀錄再添2項　榮登亞洲女王

▲BLACKPINK成員LISA，近日再添2項金氏世界紀錄，目前生涯已累積7項，成為亞洲女王。（圖／翻攝LISA IG）
▲BLACKPINK成員LISA，近日再添2項金氏世界紀錄，目前生涯已累積7項，成為亞洲女王。（圖／翻攝LISA IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓女神天團BLACKPINK泰籍成員LISA，自出道以來就不斷在破紀錄，不僅IG人氣是韓國娛樂圈的第一名，近日又以個人身分，再度打破2項金氏世界紀錄，再加上過去累積的項目，目前是一位擁有7項金氏世界紀錄的韓國女歌手，更是亞洲女性第一人。

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據金氏世界紀錄官網顯示，LISA於2021年出道並發行的首張個人專輯《LALISA》，已經在音樂串流平台Spotify上突破10億人次的播放次數，也使她打破2項金氏世界紀錄，分別是「在Spotify上最快達到10億流量的K-POP女歌手」、「首張K-POP藝人在Spotify達到10億流量的專輯」。

由於LISA過去已經在2021年靠著《LALISA》打破「24小時內YouTube播放次數最高的女歌手MV」、「24小時內YouTube播放次數最高的韓國歌手MV」，以及2022年打破的「Instagram擁有最多粉絲的K-POP偶像」、「MTV音樂錄影帶大獎史上首位獲獎的K-POP歌手」、「MTV歐洲音樂大獎史上首位獲獎的K-POP歌手」，共5項金氏世界紀錄。

如今現年才26歲的LISA，年紀輕輕就已經擁有7項金氏世界紀錄，不僅成為BLACKPINK第一名，更打破K-POP所有紀錄，如此強大的影響力，也讓LISA被形容是「亞洲女性第一人」。

▲▼Lisa半素顏模樣。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲又會唱又會跳，身材又好的LISA，才26歲就擁有7項金氏世界紀錄，讓粉絲相當開心。（圖／翻攝自LISA IG）

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