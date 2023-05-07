日韓「穿梭外交」進入和解新時代 分析：共同制衡北韓、中國威脅
日本首相岸田文雄5月7至8日訪問韓國，並稱這是基於韓國總統尹錫悅3月赴日的回訪，象徵兩國領袖互訪的「穿梭外交」睽違12年再度重演。外媒分析指出，日韓將對半導體領域等經濟安全議題、北韓研發核武等區域安全議題交換意見，對於美日韓三方應對中國崛起與北韓威脅有著正面幫助。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本首相岸田文雄今（7）上午搭乘政府專機訪問韓國，此行是日本首相時隔12年再次為日韓領袖會談專程訪韓，也是基於尹錫悅訪日期間，雙方同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」重要展現；尹錫悅稱他與岸田一致同意，進一步提高雙邊關係，並對在全球問題上密切合作達成協議。
《彭博》分析指出，日韓領袖的互訪是美國極力促使雙方合作的勝利。過去日韓長期處於「雙輸」的惡性循環，美方致力於聯合日本、南韓來應對北韓的挑釁，同時也試圖削弱中國的威脅，包含防堵中國在各國取得先進晶片設備。
《紐約時報》則指出，日韓進入「和解」的因素包含俄羅斯侵略烏克蘭、北韓核武威嚇、中國有意建構新的全球秩序與疫情誕生的供應鏈弱化等問題。若中國侵略台灣，北韓就可能一舉入侵南韓，美日韓三方合作將有助於保障區域安全，美方也希望能夠加強與印度、菲律賓等南海國家的軍事關係。