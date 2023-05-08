郭台銘曝「總統要求不能買疫苗」　總統府：勿以疫情做政治消費

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林聿禪指出，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約。而關於BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。
林聿禪還原，在2021年鴻海與永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後總統也於6月18日邀請郭台銘在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。
林聿禪說，其間經由政府與鴻海與永齡基金會、台積電等捐贈者共同努力，就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂。由此時序可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。
林聿禪表示，總統不只一次當面感謝郭台銘、董事長劉德音及證嚴法師的協助，順利採購BNT疫苗，總統府也再次感謝3家捐贈單位的貢獻，讓台灣度過當時疫情挑戰。另再次重申政府絕不可能阻擋疫苗採購，並呼籲台灣已進入疫後的新階段，盼部分政治人物切勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。