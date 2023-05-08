星宇航空弱點曝光！律師揭現況：華航、長榮不會搞到無法收拾
星宇航空日前發生航班嚴重延誤事件，JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另2個航班JX801、JX803也受到影響，全機無法起飛，最終發放睡袋讓乘客在候機室過夜的事件，引起社會議論。對此，律師林智群就在臉書點評此事，表示「新航空公司的弱點就是一旦出現突發狀況，可以調整的空間很小。」
記者張嘉哲/綜合報導
「新航空公司的弱點，就是機隊規模不大、機組人員規模不大，一旦出現突發情況，可以調整的空間很小，幾乎沒有犯錯空間」林智群表示「星宇只有三架大飛機，兩架飛日本，A機（JX800）飛到成田機場後，因為風大無法降落，中途飛到名古屋，晚上才又回到成田機場，打亂後續作業節奏」。
林智群提到，後來因為A機（JX800）來不及飛，所以只能將原先要搭乘A機的旅客改由B機（JX803）處理，不過後來又因為B機的機組人員已經超過工作時間，依法不能執行飛行任務，所以又從台北調了2個機師到成田，再過了差不多3小時，最後機師到了之後，可以執行飛行任務，但碰到機場宵禁，不能起飛，300個旅客就這樣在飛機上待了7、8個小時，好不容易凌晨2點讓旅客下了飛機，結果機場人員都下班了，睡在管制區，你說旅客能不爆炸嗎？
林智群強調「雖然這樣講很殘忍，但交通業就是規模決定一切，如果華航長榮碰到一樣的事情，他們有比較多機隊跟人員可以調度，不會讓事情搞到這樣不可收拾」。