不只星宇航空！成田機場怪風太猛 「全體降落失敗」畫面曝光
星宇航空JX800航班（6）日因日本成田機場恐怖側風無法降落，一度轉降名古屋後，導致後續2個航班JX801、JX803也受到影響，演變成最後讓乘客睡在候機室的鬧劇。然而，事實上當天不只JX800航班受影響，根據最新影片曝光，當天有多個航空公司的飛機都因為怪風無法架落，且在空中搖晃的模樣都被錄下來，讓人看了也感到非常緊張。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTube影片「Love Flight Jack」7日釋出影片，視角從櫻之山公園向機場拍攝，透露當天因為風太過強大，導致許多班機嘗試降落卻無法起飛，有的甚至改道，有些班機甚至早上就抵達，但是到了晚間仍然在空間盤旋沒有降落，讓他驚呼「從來都沒遇過這種事情」。
只見影片當中，出現星宇航空的班機，當時早已放下起落架卻因為怪風無法降落，升空重飛時還出現機鼻和機尾上下明顯搖晃的畫面，讓底下許多人紛紛驚呼「好可怕」！然而從影片中可以發現，不只星宇航空受到影響，還包括德威航空（T'way Air）、翔鵬航空（Lucky Air）、全日空（ANA）、日本航空（JNL）、中國貨運航空（China Cargo）這些都被拍下降落失敗的畫面，可見當時的怪風有多可怕。
而有台灣網友當時正巧在該班機上，就在PTT分享表示「這是一次非常恐怖的經歷，甚至比去富士急樂園中的設施還刺激、驚人，前2次降落我看螢幕好像都降到200公尺了，往窗外看也看到快擦到跑道」透露機組人員非常辛苦，機長壓力大外，空服員們也努力地安撫群眾，但認為「星宇應變能力還是有點不足啦！」