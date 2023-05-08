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林襄承認自己「運氣大於實力」　盼李多慧：我經歷的她都不要經歷

▲林襄（左）分享她眼中的李多慧。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄（左）分享她眼中的李多慧。（圖／翻攝自林襄IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後掀起追星熱潮，4月初登場就展現「大勢女孩」的魅力和實力，6日她首度與樂天女神林襄同台應援，雙姝都站C位，隔天因為大雨延賽，工作結束後，兩人在後台留下一張合照，林襄一席真情告白獲得7萬人按讚。

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▲樂天女孩林襄、李多慧現場熱舞合體。（圖／林柏年攝）
▲林襄（左）、李多慧開場舞都站C位。（圖／記者林柏年攝）
▲樂天女孩林襄與李多慧出席活動。（圖／林柏年攝）
▲李多慧（左）和林襄同台，吸引大批媒體搶拍。（圖／記者林柏年攝）
林襄昨（7日）在IG發文表示，與李多慧相處一天半的時間，發現對方真的是一位非常厲害的表演者，「舉手投足間都散發魅力，尤其跳舞時真的是一個細節怪，每個表情每個wink都像是設計好一樣，讓人目光捨不得離開她身上（太好看）」，直言自己真的要好好學習，「我知道我自己一直以來運氣大於能力&實力，還有很多不足的地方」。

▲林襄（左）和李多慧留下俏皮合照。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄和李多慧（右）留下俏皮合照。（圖／翻攝自林襄IG）
此外，林襄透露，在休息室時儘管語言不通，仍能透過李多慧的肢體語言感受她對每個人滿滿的熱情，「真心佩服多慧的勇氣，離開熟悉的環境來到異地工作，也希望我經歷過的她都不要經歷，能一直保持天真、快樂與熱情，永遠當大家的全糖少女，下次見」，最後對於破后不見后傳言，笑說：「奇怪的網路謠言真的不要亂聽信啦！」

▲李多慧回覆林襄PO文。（圖／翻攝自林襄IG）
▲李多慧回覆林襄PO文。（圖／翻攝自林襄IG）
貼文發布後，李多慧親自用簡單的中文留言：「我愛妳！真可愛！」兩大樂天頭牌的惺惺相惜讓大批網友動容，「女孩沒有競爭關係～ 互相學習給觀眾最好的看球體驗而已」、「各自發展，各自努力，互相學習，互相支持，跟球場上的球員一樣的態度，很簡單的道理」、「總能看見別人優點的人也是細節怪一枚！最溫暖的那種」、「好喜歡你們兩個」！


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