「國人旅遊水準有夠低級」！她挺星宇航空開砲：張國煒有Guts
星宇航空JX800航班（6）日因日本成田機場恐怖側風無法降落，一度轉降名古屋後，導致後續2個航班JX801、JX803也受到影響，結果就出現有乘客在機上怒吼機組人員的影片在網路瘋傳，引起不少熱議。醫藥美食記者王瑞玲就力挺星宇表示，看完所有相關消息之後，她覺得很失望也很丟臉，「國人的旅遊水準真的有夠……低級」。
記者張嘉哲/綜合報導
王瑞玲表示「看完所有有關星宇航空以及張國煒因為班機延誤的新聞後，真的讓我覺得太失望、也太丟臉了，國人的旅遊水準真的有夠低級，買一張星宇航空的機票有什麼了不起？空姐、空少是欠你們什麼嗎？他們是為乘客服務，不是當乘客的出氣包！」
王瑞玲說「你們餓，難道機長和空服人員都不餓嗎？站著讓你們這些人罵到上廁所的時間都沒有，還得忙著地上空中的危機處理！有機會讓你看完機上所有的電影，不好好珍惜，大聲吵個鬼呀？去日本旅遊的國人常抱怨，為何很多日本百貨商店準時7、8點就休息？日本人就是很有原則的國家，時間一到，管你再有錢都要把店門給關起來！」。
王若玲提到「飛機就是在日本，你們以為機長不想把飛機飛回台灣嗎？還好是要飛回台灣，否則你們的損失會更大！請問，哪家航空公司延誤時間還會退費？張國煒已經幫你及全家人付機票錢，還平安送你們回台灣，你們賺到，不知已經羨慕死多少人了，還得理不饒人！」王瑞玲開嗆「那些在星宇航空上拍打、叫囂的乘客，希望你們下回出國時不要再坐星宇航空！因為我不想坐到被你們敲壞或有破壞痕跡的班機！」文末還大讚「張國煒有Guts」。