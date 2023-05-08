全職媽媽「月薪」值多少？ 調查數字大公開 多數認：達主管等級
母親節將於這個禮拜天（14日）登場，不少民眾已計畫好如何幫媽媽歡度佳節，YES123求職網則對此做調查，發現有93.4%的上班族有規劃慶祝，且若要計算出辛苦照料家庭的全職媽媽之實際月薪，據最終調查結果換算，眾人認為應達到基層主管等級的月薪，也就是五萬以上。
記者李惠婷/綜合報導
據YES123求職網的最新調查，今年有高達93.4%的上班族已有慶祝母親節的規劃，相較於去年的91.4%高出一些；對於工作與母親之間的平衡，僅有26.6%上班族認為自己能同時工作並兼顧媽媽、岳母或婆婆，73.4%則是「無暇照顧」；不過為了照顧母親，有高達75.7%的人曾為此向公司請假，也有68%的上班族曾為了照顧媽媽曾經動作換工作的念頭。
此外，若「全職媽媽」是一份薪資明確的工作，有17.4%上班族認為應達到8萬以上的月薪，相當於職場裡高階主管等級，而「3.5萬至4.5萬」及「4.5萬至6萬」的級距則分別是27.8%和26.7%，據最終結果換算，眾人認為全職母親薪水的平均值將在51,483元，落在基層主管等級，可見上班族對母親的工作價值抱有極大肯定。
此份「母親節慶祝商機與孝親壓力調查」由yes123求職網從2023年4月19日調查至5月2日，以網路問卷進行抽樣，調查媽媽、岳母或婆婆仍健在的會員，調查條件包含已畢業、退伍、免役及年滿20歲（含）以上，有效問卷共1,311份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。