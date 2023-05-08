NBA季後賽／為何G4大爆發？Harden：Rivers在賽前傳了一首歌給我
費城76人今(8)日在主場以116:115於延長賽贏球，明星後衛James Harden拿到42分8籃板9助攻，從前兩場糟糕的比賽中反彈。球隊主帥Doc Rivers透露，自己在賽前有傳給他一首歌，歌名叫《你知道我是誰（You Know My Name）》，以此去激勵這位超級球星。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽Harden大爆發，出賽47分鐘，全場23投16中，三分球9投6中，砍下42分8籃板9助攻，另外還完成4抄截，並命中致勝球。他在G1拿到45分之後，G2和G3分別只有12分和16分。
在第3戰之後，76人中鋒Joel Embiid鼓勵Harden要繼續保持侵略性，「就是告訴他要繼續保持信心投籃，打得更積極一些，不要因為狀態影響到心態，有些晚上你會打進很多困難球，有些晚上則否。」
而今天Harden果然也反彈打出精彩表現，賽後記者會上Rivers表示今天球隊在場上創造出很棒的空間，這也讓前者有更好的環境去進攻，他還透露自己在賽前傳給了Harden一首福音歌曲《你知道我是誰》。
而Harden被問及此事時，則是笑說：「Doc傳了一封簡訊給我，打開是那首歌《你知道我是誰》．．我就想說管他的把他播出來聽聽，這是一首7分多鐘的歌，我喜歡整首歌的演奏，感覺很棒。這招對我來說是有效的。」