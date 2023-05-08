美股強彈！台股早盤漲逾百點　台積電勁揚6元

美國就業數據強勁，推升美股週五（5日）四大指數全面勁揚，台北股市今（5）日開盤走高，早盤漲逾百點，權值股台積電早盤漲6元至506元，漲幅1.2%，其他重要電子股走穩，聯電大漲逾2%，世界先進、力積電小漲0.3%內。今日盤面焦點有電力供應概念股，士電、中美晶強漲3%以上。受成田機場起降失利消息影響，星宇航今日盤中跌幅一度超過3%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數終場上漲546.64點，或1.65%，收在33674.38點。標準普爾500指數上漲75.03點，或1.85%，收在4136.25點。那斯達克指數上漲269.01點，或2.25%，收在12235.41點。費城半導體指數上漲66.063點，或2.25%，收在3007.691點。
台北股市今（5）日開盤走高，早盤漲逾百點，一度上漲至15757點，站上月線、季線，晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲6元至506元，漲幅1.2%，聯電大漲逾2%，世界先進、力積電小漲0.3%內。其他重要電子股，如聯發科、友達、國巨、日月光漲0.4%到1%以上。華碩於平盤附近遊走，旺宏、英業達、台達電則漲0.1至2%之間。
今日盤面焦點有電力供應概念股，其中，士電、中美晶強漲3%以上，森崴能源、盈正、華城漲約1至3%。面板族群股價也相對持穩，友達、彩晶、群創上漲約0.3%至1%。
受到日本成田機場起降失利的壞消息衝擊，星宇航今日開盤股價走跌，盤中跌幅一度超過3%，不過隨後跌幅收斂。