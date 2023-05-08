搶救腦中風4大關鍵　最新治療武器打通血管！

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及早發現腦中風 掌握「F、A、S、T」口訣一聽到腦中風，你是不是腦內浮現出長期臥床的植物人、半身不遂等等的恐怖畫面呢？以往醫療較為不發達的時候，中風之後只能聽天由命，即使從鬼門關前搶救回來，永久性的神經缺損及漫長的復健過程也相當折磨人。若出現下述3項症狀，有很大的機率是大血管大範圍中風，建議立刻送醫，並記得發作時間，這樣才能爭取盡快打通血管，救回還沒有完全壞死的腦部。
F(Face)：臉部歪斜不對稱、流口水
A(Arm)：半側肢體無力
S(Speech)：講話口齒不清或詞不達意
T(Time)：記得發作時間
隨著醫療科技進步 新增治療武器靜脈注射溶血栓藥物：
許斯凱表示，血管宛如水管，腦中風就是腦部血管被動脈硬化的斑塊或是從心臟打出來的血栓塞住了，造成後面流域的腦部得不到血氧供應而壞死。因此，有研究人員研發出從靜脈注射溶血栓的藥物，經過身體的循環，將藥物帶到血栓的地方，慢慢把血栓溶掉打通，宛如「血管內的通樂」。適合病患在症狀發生3小時（健保給付部分病人放寬到4.5個小時）可以接受溶血栓的治療。
經動脈機械取栓手術：
如果阻塞的節段很長，或是血栓很大，溶栓的藥物打通效果就不太理想，隨科技醫材的進步，新研發出使用微小的導管，經由動脈進入腦部血管阻塞的地方，使用抽吸導管或是取栓支架，把血栓直接取出，適用於大血管阻塞而不適合打血栓溶解劑，或是打了之後沒有改善的患者。目前健保給付前循環8小時，後循環24小時可以申請給付取栓支架及抽吸導管，讓病患不用負擔高額的手術醫材費用。
許斯凱引用外國專家名言：「急性腦中風的病人的每一分鐘，都跟金子一樣珍貴。」他強調，雖然現在有很多武器可以打通血管，但是腦細胞的損傷從血管塞住的那一刻就開始了，而且萬一血管硬化彎曲就難以打通，或是打通血管之後仍有出血風險，甚至可能回天乏術。每個人腦部能夠忍受缺氧的時間是不同的，因此盡速送醫治療、醫病討論最有利的決策，才能爭取在最短時間內打通血管，搶救生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57726
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