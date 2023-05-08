不該消極面對中國威脅　瑞典社論呼籲支持台灣

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這樣的消極言論引起反對，極右的瑞典民主黨（Sweden Democrats）的國會議員葉米爾森（Aron Emilsson）與魏馬可（Markus Wiechel）投書瑞典快報（Expressen）批評畢爾德的發言。
葉米爾森與魏馬克認為，瑞典的外交政策應是支持民主，不應該有所遲疑，而畢爾德與馬克宏的言論卻反其道而行。
他們認為，台灣是世界上重要的民主體制，卻成天遭受中國獨裁者的軍事與言論威脅，還有繞台的海、空軍事演習，台灣的情況明顯的展現了台灣可能遭受如同烏克蘭被入侵的危機。
葉米爾森與魏馬克主張，美國在俄羅斯與中國問題上扮演重要角色，瑞典與歐盟應該跟美國合作。畢竟俄羅斯與中國關係密切，西方民主應納入台灣，共同對抗獨裁政權的威脅。
對此，畢爾德也投書快報回應，一個中國原則之所以重要有兩個原因：首先，支持台灣的民主與進步的社會可以讓中國看見一個自由的社會與經濟體是如何運作，達到啟發中國的效果；其二，是為了避免武力解決台海問題，因此台海應該維持現狀，瑞典與歐盟也應該小心謹慎，不要改變一中原則，以免產生期望或恐懼。
4月22日，哥特堡郵報（Goteborgs-Posten）刊登了由記者巴克西（Kurdo Baksi）與非營利組織解放香港（Befria Hongkong）代表Tao的投書。
投書中強調，西方不應該再被動，如同面對俄羅斯佔領高加索國家喬治亞（Georgia）的南奧塞提亞（South Ossetia）與烏克蘭的克里米亞（Crimea），任由中國對台灣一再言語威脅以及進行繞台軍事演習。
他們認為，西方所有民主國家應該主動積極的支持台灣的獨立。他們也建議瑞典政府應該更積極的支持台灣，透過禁止外國公司擁有社會基礎建設；禁止中國公司參加官方招標；推動台灣參與世界衛生組織（WHO）以及其他國際合作；將瑞典的公司自中國企業手中買回，例如富豪汽車（Volvo Cars）。
除此之外，他們建議，瑞典政府應該與台灣有更多的文化交流，甚至將瑞典境內所有中文教育都改為正體字，不再使用中共創建的簡體字。
他們呼籲，台灣需要瑞典的支持，所有民主國家都應該支持台灣的獨立。
瑞典快報前總編輯魏斯貝里（Olle Wästberg）於4日在瑞典日報（Svenska Dagbladet）投書，呼籲瑞典繼續支持台灣。
魏斯貝里表示，世界應該讓中國知道，攻打台灣會導致中國被孤立於國際社會之外。
投書中表示，習近平訪問俄羅斯總統蒲亭，且表示他們是朋友，中國至今尚未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，中國為了不被經濟孤立而一直沒有提供俄羅斯武器。
他說，台灣目前由自由的政黨民進黨領導，中國勢必試圖影響明年1月的總統大選，幫助親中的國民黨贏得選戰。
他表示，民主的台灣需要各界的支持對抗中國，瑞典不能假裝沒看見中國計畫武力犯台。就算瑞典沒有正式承認台灣，也應該跟台灣有官方的聯繫，並且應該明確表示，若中共侵略台灣，瑞典將會支持台灣。瑞典和歐盟也應該協助台灣成為聯合國的觀察員並且參與國際組織。
魏斯貝里呼籲，10月初，台灣將在斯德哥爾摩的歷史博物館慶祝國慶，瑞典政府應該派代表參加。（編輯：高照芬）1110508