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賠機票又送鳳梨酥！他曝星宇「關鍵弱點」：寧可選較大型公司

▲星宇航空因此次事件炎上，彭啟明對此發表看法。（圖／星宇提供）
▲星宇航空因此次事件炎上，彭啟明對此發表看法。（圖／星宇提供）

記者李惠婷/綜合報導

星宇航空JX800航班6日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX803航班因為併班出狀況導致全機無法起飛，最終發放睡袋讓乘客在候機室過夜的荒唐鬧劇，星宇航空董事長張國煒對此親赴日本現場道歉，承諾對受影響旅客全額退費外，也送上致歉禮盒。氣象達人彭啟明便表示，自己過去在搭機時也遇到類似狀況，但結果都算不錯：「所以有時候我寧可選擇較大型、評比名次較佳的航空公司」。

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星宇航空向受影響旅客致歉，送出一盒售價300元的微熱山丘6入裝鳳梨酥及一張延遲證明，可外界對此事的輿論並未停止。彭啟明7日深夜有感而發，表示星宇很不湊巧的連續發生這些事，但其實他自身搭其他航空時也遇過多次類似經驗，例如東京天氣不佳，改降其他機場；天氣或機械因素延遲，導致機組人員超時；行李不見等等。

▲董事長張國煒親赴成田機場候機室，親自向旅客致歉。星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。（圖／翻攝自星宇航空FB）
▲董事長張國煒親赴成田機場候機室，親自向旅客致歉。星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。（圖／翻攝自星宇航空FB）
他透露有次甚至已經在飛機上等起飛，等了四、五個小時「餐都吃了，電影都看了兩部，都要睡覺了，結果都沒起飛，機組已經超時」，於是「航空公司很果斷地送我們去旅館」。諸如此類經驗很多，但據他觀察航空公司的處理流程，他認為自己很幸運，遇到的情境都還不錯。

話鋒一轉，彭啟明指出航空公司的「經驗值」非常重要，所以他寧可選擇較大型、評比名次較佳的公司，原因是資源較豐富，也更以客為尊，不會老闆或地勤經理說了算，網友對此回覆：「現在才知道機隊規模的重要性」，他也認同「是的，資源！」。他提出建議，航空公司要儘量避免「會吵鬧可以要更多」的狀況，「因為越好的航空公司會有一定SOP，不是大聲勝過一切」，並期許星宇未來能更好。

另外，彭啟明也提醒，搭機前可以先確認自己的航空保險是否足夠，這樣當事件發生時，即便損失時間，但仍能拿到保險理賠，坦言這樣的小確幸會讓自己感覺舒服一點。

網友回覆：「我覺得J803那302名旅客真的很悲情，強風從頭到尾都不關他們的事，一切都只是為了等人…（等J801、等機師，跟天氣沒直接關係）」、「一連串的決策錯誤, 最錯誤的就是登機之後不能飛然後又沒安排旅客下機」、「星宇航空啟航至今評價甚佳；董事長釋出最大善意；至少可以彌補旅客的怨聲載道⋯危機處理加強教育是必要的」、「這就是經驗不夠的問題，期待星宇以後能改進，讓大家出國多一家可選擇，要多正面思考」。

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