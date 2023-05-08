梅雨鋒面盡力了！最新「水庫蓄水量」出爐 南部下雨沒解渴
中央氣象局表示，昨（7）日受到梅雨鋒面影響，全台各地降雨情況較明顯，而各界相當關心的水庫蓄水量部分，主要爬升較多的仍是累積較多雨量的中部地區，南部雖然也出現一陣陣的雨勢，但不少水庫蓄水量仍不及20％，處於亮紅燈的狀態，包括湖山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫、阿公店水庫等，其中南化水庫和阿公店水庫蓄水量更是呈現下降趨勢，真正解渴的時間可能還是要等到5月下旬至6月初。
記者張志浩/綜合報導
翻開水利署資料，在昨日降雨後，多數水庫的水庫蓄水量都有上升，尤其在中部地區，鯉魚潭水庫昨日水量上升0.79%、德基水庫0.34%、日月潭水庫0.94%、霧社水庫1.07%、仁義潭水庫0.16%、蘭潭水庫0.04%、曾文水庫0.02%，這樣的狀況和雨量累積情況非常符合，昨日包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義等地，雨量最多單點測站累積超過150毫米，南部地區雖有稍微多一些的雨量，可惜降雨量普遍只有20至50毫米。
進一步觀察，中南部地區僅日月潭水庫和烏山頭水庫的有效蓄水量超過50％，較靠近中部的鯉魚潭水庫、德基水庫、霧社水庫的蓄水量達30％以上，但偏南部的水庫普遍不到20％，曾文水庫甚至只有6.5％的有效蓄水量，而更南側的南化水庫、阿公店水庫、牡丹水庫昨日雨量較少，有效蓄水量更是分別下降0.42%、0.11%、0.37%，顯見還需要更長時間且強度較大的降雨才能解渴。
中央氣象局表示，5月雖然進入梅雨季，但前中期的鋒面主要屬於「移動型」，而非典型梅雨鋒面會在台灣上空滯留，推測有利於典型梅雨鋒面建立的時間，最快會落在5月下旬，等待夏季的西南季風建立更明顯，與太平洋高壓、北方冷空氣互相牽引導致滯留，南部的降雨才會更多，請民眾持續節約用水。