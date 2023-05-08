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遭諷靠名氣「霸凌文字工作者」　黃子佼列6點親回：我才是被霸凌

▲黃子佼遭網友暗諷霸凌文字工作者，親上火線回覆了。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼遭網友暗諷霸凌文字工作者，親上火線回覆了。（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人黃子佼多年受邀在《天下雜誌》寫專欄，2日他在臉書上抗議，發現自己的文章在未告知的情況下，長期遭到《天下雜誌》大幅修改，《天下雜誌》發出道歉聲明，黃子佼也認事情告一段落，沒想到近日有網友在他臉書底下留言，「某些名人利用名氣與人脈霸凌讀者與文字工作者」，釣出黃子佼列6點親自回覆。

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▲黃子佼分享曾投資慘賠千萬的經歷，只因完全沒有考量到成本。（圖／鑽電商提供）
▲黃子佼要求《天下雜誌》下架全部他寫的文章。（圖／鑽電商提供）
近日有一名網友在黃子佼捐出稿費的貼文下留言，網友表示「講真，原本的文字難以閱讀，小編能化腐朽為神奇也真是辛苦了。」又暗諷黃子佼，「某些名人利用名氣與人脈霸凌讀者與文字工作者，這現象難以改變，況且當事者活在自己同溫層，在眾多相關從業人員是非不分按讚幫腔的氛圍下，讓自己也失去是非判斷能力。」該網友還提到，黃子佼要求對方下架文章，應是自己違約該退回稿費才對，不該自己私自處理捐出去。

▲有網友到黃子佼臉書留言。（圖／黃子佼臉書）
▲有網友到黃子佼臉書留言挺《天下雜誌》。（圖／黃子佼臉書）

黃子佼看到後也親自回覆，列出6點回應該網友的質疑，第一，「我的文字不是文學比賽講的是我比編輯台理解的事物。刪除後變拍賣糾紛取向。」因為《天下雜誌》沒有改文章，是刪除的是不該刪除的部分；第二，「如果硬要說我才是被xx（霸凌）的一方呀？這與是不是名人無關吧？」第三，「我第一篇抗議即提及就是不想活在同溫層。請再理解一次唷。」

至於稿費部分，黃子佼表示稿費是他的收入，紙本部分都已出刊，就算退回稿費也無法換回每一本雜誌。「我能運用的最好方式就是當作沒有合作過，即下架不是我的文章的文章。」對於被指控同溫層的人幫腔，黃子佼澄清「您可對照數千按讚者內，有多少是我的臉書朋友之比例，再來置喙比較客觀。」也嚴肅敬告該網友「請勿隨手毫無根據傷害大家的客觀性。」最後，黃子佼提出可以跟對方交個朋友，「您在暗我在明，對等公開互動一下，比較不會流於您誤解後又在此xx（霸凌）我唷」。

▲黃子佼展現高EQ回覆該網友。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼展現高EQ回覆該網友。（圖／黃子佼臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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