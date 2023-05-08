遭諷靠名氣「霸凌文字工作者」　黃子佼列6點親回：我才是被霸凌

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黃子佼看到後也親自回覆，列出6點回應該網友的質疑，第一，「我的文字不是文學比賽講的是我比編輯台理解的事物。刪除後變拍賣糾紛取向。」因為《天下雜誌》沒有改文章，是刪除的是不該刪除的部分；第二，「如果硬要說我才是被xx（霸凌）的一方呀？這與是不是名人無關吧？」第三，「我第一篇抗議即提及就是不想活在同溫層。請再理解一次唷。」
至於稿費部分，黃子佼表示稿費是他的收入，紙本部分都已出刊，就算退回稿費也無法換回每一本雜誌。「我能運用的最好方式就是當作沒有合作過，即下架不是我的文章的文章。」對於被指控同溫層的人幫腔，黃子佼澄清「您可對照數千按讚者內，有多少是我的臉書朋友之比例，再來置喙比較客觀。」也嚴肅敬告該網友「請勿隨手毫無根據傷害大家的客觀性。」最後，黃子佼提出可以跟對方交個朋友，「您在暗我在明，對等公開互動一下，比較不會流於您誤解後又在此xx（霸凌）我唷」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110