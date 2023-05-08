NBA季後賽／史詩之戰！Jokic砍生涯新高53分　KD、Booker合拿72分

我是廣告 請繼續往下閱讀
易籃再戰後，金塊打出9:2的小高潮，重新將領先拿回來，Jokic單節得到18分，不過太陽雙星也維持火燙手感，特別是Booker該節末連續命中無解外線跳投，讓太陽帶著6分領先進入到第四節。
為了阻止太陽球星的進攻，金塊末節開始進行包夾，但Landry Shamet用三分球懲罰了對手的激進防守策略，他該節命中4記外線，幫助太陽拉開比分。雖然金塊在讀秒時刻追趕到只剩1顆球權的差距，但Jokic發生要命失誤，斷送了逆轉機會。
Jokic這一場30投20中，傳出11次助攻，狂砍季後賽生涯新高的53分，但也發生了6次失誤；Jamal Murray則是25投13中，攻下28分7助攻。Booker此役18投14中，得到36分；Durant則19投11中，36分11籃板6助攻。
Jokic的53分為季後賽史上第四高分的空砍，他靠得分和助攻就為球隊貢獻了78分。此前Michael Jordan曾創下在季後賽砍63分，但輸球的紀錄；Elgin Baylor和Donovan Mitchell則分別砍過61分和57分，但球隊落敗。但這3場比賽都是在延長賽。
兩隊本場命中率皆超過了55%，不過太陽的三分球命中率高達44.8%，優於對手的31.8%，也成為這一場比賽最終決定勝負的關鍵。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。