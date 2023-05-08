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股匯脫鉤！觀望美最新通膨數據　新台幣早盤升翻貶

▲在連3個交易日升值後，新台幣兌美元今（8）日開升後翻貶，但由於台股早盤開高走高，新台幣貶幅有限，市場靜待美國最新通膨數據。（圖／記者顏真真攝）
▲在連3個交易日升值後，新台幣兌美元今（8）日開升後翻貶，但由於台股早盤開高走高，新台幣貶幅有限，市場靜待美國最新通膨數據。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國就業數據表現仍強，加上銀行股大反攻，美股收紅，美元指數漲跌互見，不過，由於本周美國將公布5月通膨數據，市場轉趨觀望，新台幣兌美元在連3升後，今（8）日早盤開升後翻貶，只是在台股走揚支撐下，新台幣貶幅有限，目前最低來到30.68元、貶值3.9分，目前在30.658元盤整。

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美國聯準會（Fed）上周再升息1碼，並暗示可能暫停升息，美元指數走低，但隨後美國就業數據報喜，使得聯準會6月是否暫停升息引質疑，也壓低了市場對聯準會將很快降息的猜測，加上區域銀行股反彈，推升美股勁揚，美元也稍有反彈，目前來到101.24附近。

不過，目前市場聚焦在本周即將公布的美國4月消費物價指數（CPI）年增率，這也牽動美國6月是否暫停升息的重要參考，市場轉趨觀望，亞洲主要貨幣兌美元馬也轉趨盤整偏弱。

韓元今日早盤就小貶來到1324.55兌1美元，日圓兌美元也拉回至134.93附近，人民幣中間價也下修至6.9158兌1美元，離岸人民幣兌美元則小升來到6.9196附近。

至於新台幣兌美元在連3升後，今日早盤以30.64元、升值開出後，隨即翻貶，一度來到30.68元、貶值3.9分，但由於台股開高走低，新台幣貶幅有限，目前在30.658元震盪整理。

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