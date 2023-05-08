王思佳櫃子都假包？網友不等鑑定結果 PO對比照片：不怕被識破嗎
王思佳拎假包疑雲越演越烈，即便本人已經把愛馬仕包送去鑑定真偽，懷疑自己被代購欺騙，仍止不住輿論的質疑，對岸的網友也扮起柯南，檢視王思佳秀過的精品照片、影片，直指她連Chanel包和耳環都疑似是假貨，話題在微博及小紅書延燒。
記者楊穎軒／綜合報導
網紅陳沂在臉書表示，一名專門收藏骨董Chanel的大陸網友「nicooeer」，整理一系列王思佳購入的Chanel包，稱光是用肉眼就看出是假貨，網友分析正品的質感，仔細看會有細膩的山羊皮紋路，而王思佳的包是劣質的人造亮面皮革，經典菱格數和正品大小形狀根本不同，「是連版型都仿不好的A貨，難道是台灣明星都不買中古嗎？不怕被識破？」
該網友另指出，王思佳一款Chanel塗鴉包，包身英文字「Coco」直接印成「Cooo」，傻眼地說：「低仿版本估計連正品的圖都找得不清晰，才會畫虎不成反類犬」，對此，陳沂強調，王思佳用不用假貨一點都不重要，「如果妳今天不是強調貴婦人設，整天炫耀精品，用假貨沒人在乎，問題就在妳搞這個人設，結果被發現造假，就是在欺騙社會大眾啊！」
王思佳影片中說，當初購買該款爭議的愛馬仕包花了近90萬元，比原價貴3倍左右，坦言自己也有點害怕被詐騙，詢問代購業者，對方向跟她說「妳真的不用擔心」，王思佳說重話：「當妳發現妳被弄，我不會Care那些網友說什麼，我X媽一定去找殺人兇手，如果是假的，我謝謝大家，（你們是）救命恩人！我差點被當肥羊宰，我一定弄爆他（代購）！」