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人物／高舉白色力量旗幟反藍綠！柯文哲醫生從政　挑戰總統大位

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲正式領表登記參選2024總統。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.08）
▲台灣民眾黨黨主席柯文哲正式領表登記參選2024總統。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.08）

記者陳苾暐／綜合報導

2024總統大選在即，繼民進黨於4月12日派出副總統賴清德參戰後，前台北市長、民眾黨主席柯文哲也在今（8）日上午前往中央黨部登記總統提名，預計在本月20日會召開記者會，向社會大眾說明理念與政見。

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柯文哲是素人從政，曾任台大醫院創傷醫學部主任，專長是外科重症醫學，除為台灣第一位急診與重症加護專職醫師，也是首位將葉克膜（ECMO）技術引進台灣的醫師；由於柯文哲曾多次批評國民黨，並表示與民進黨有共同戰略目標，台灣人應做這片土地的主人，因此2014年1月表態參選台北市長後，綠營同意不推出候選人，支持以無黨參選的柯文哲。

柯文哲訴求打破藍綠的高牆，2014年11月29日用57.16%得票率，打敗國民黨候選人連勝文，成為台北市改制為直轄市後的首任無黨籍市長。不過柯文哲在當上台北市長後，主張「兩岸一家親」，在兩岸政策方面與深綠陣營有明顯不同，綠白兩陣營越走越遠，2018年柯文哲連任時，民進黨不再禮讓，另推候選人姚文智。雖然少了民進黨支持，但仍險勝連任，即使國民黨候選人丁守中提出選舉無效訴訟後，法院公布重新計票結果，柯文哲仍小勝3567票。

兩度擔任台北市長後，柯文哲開始為延續政治生涯，將施政理念推廣到全國，因此決定組黨。2019年柯文哲與核心幕僚蔡璧如等人，以社會運動者蔣渭水、林獻堂在1927年創立的「台灣民眾黨」為啟發，組建「台灣民眾黨」，但此舉卻引發蔣渭水後人不滿，發文批評柯文哲往自己臉上貼金，對此，柯則回應，台灣民眾黨不是蔣渭水一人專有，蔣渭水也不是任何一個後人所專有，因為歷史是眾人去貢獻，也由眾人所承擔、記憶。

2020年民眾黨在立法院取得5位席次，成為僅次於國民黨、民進黨的第三大黨， 今天上午柯文哲現身民眾黨中央黨部，以走出藍綠外的第三勢力為口號，正式登記準備挑戰2024總統大選。柯文哲是否有機會再度打破藍綠高牆，成為史上首位非國民黨、民進黨籍的總統，就等明年一月總統大選結果揭曉。

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