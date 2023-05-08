柴犬找打化身「戰鬥陀螺」轉圈挑釁！貓站旁冷靜觀看：你有病吧
動物之間有事沒事就喜歡打鬧玩耍，若沒發生特別嚴重的情況，飼主可以放心在旁拿爆米花觀戰。就有網友分享一支「柴犬大戰藍毛英國短毛貓」的影片，兩隻毛毛動物在客廳遇見後一觸擊發，柴犬立刻化身戰鬥陀螺連續自轉數餘圈挑釁，不過這系列行為似乎只能拿個「姿勢100分」，因為在旁的貓咪似乎沒有被挑釁到，反而隨手就打出一個傷害力高出十倍的掌摑。
記者李惠婷/綜合報導
從網友分享的影片中能看到，狗方代表柴犬及貓方代表英短貓在戰場客廳中相見，兩隻大眼瞪小眼，滾燙激昂的戰意似乎要灼燒到對方身上，柴犬首先打出連續技「旋風掃堂腿」，肥美的大屁股在空中自轉數十圈，姿勢絢麗地令人眼花撩亂，可一整套招打下來，敵手貓咪一點都沒被攻擊到，僅是呆坐在原地看柴犬「跳舞」，接著時機一到撲上去猛地一掌，重重地打在柴犬頭上。
但我們狗方代表雖然看起來智力不高，防禦卻已被點滿，區區一掌的眩暈程度根本不及自己轉圈轉出來的暈，於是牠又再次發動攻擊，兩隻煞時打成一團。後續狗方代表似乎玩膩了，也或許是轉暈了，默默地走到桌子底部趴下休息，而貓咪則待在原處，看起來還在思考剛剛發生什麼事情。
分享的網友笑到「三腳貓功夫VS地風掃堂腿。這一套掃堂腿打下來，氣勢是夠了，也挺唬貓的，就是傷害值低了點」，其他人則回覆「這只是柴犬善用的臀部攻擊大法，只不過大屁股都沒有甩在貓貓臉上」、「狗轉圈的時候好像那個數碼寶貝進化」、「狗：只要我轉夠快你就打不到我」、「傷敵100，自損100000000」。
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