泰山將發4元現金股利、買40%街口股權 早盤股價大漲逾8%
爆發經營權之爭的泰山企業日前買街口支付40%股權定案，遭市場派龍邦質疑投資案程序違法，台灣證券交易所昨（7）日晚間指出，已要求泰山需於9日提供議事資料及說明，釐清投資案有無違法情事。另外，泰山昨日擬發4元股利嘉惠5萬名股東，今日股價跳空開高，早盤一度大漲至32.7元，漲幅達8%以上。
記者鄭妤安／台北報導
泰山經營權之爭白熱化，日前在歷經一場「審計委員會羅生門事件」後，獨董杜英達以個人因素為由辭任獨董及其他兼任職務，使得公司及市場兩派董事席次比例行程四比三的局面。泰山於6日證實，於5日董事會上決議，透過股份買賣加上新股認購方式，以新台幣36億元取得街口金融科技股份有限公司的40.4%股權，而市場派龍邦卻表示，36億街口案是遭泰山董事詹家，以偷襲式表決方式強硬通過，質疑投資案程序違法。
證交所於昨日晚間指出，泰山雖以交易內容涉及商業機密為由，表示不方便透露做為回應，但未確實將攸關資訊透明且公平地給傳達給投資大眾， 已要求泰山需於9日提供議事資料及說明，釐清投資案有無違法情事，呼籲泰山應確實注意所為的交易及決策均需依法為之，善盡忠實義務，以保護全體股東的權益。
此外，泰山昨日發布重訊宣布111年度發放每股4元現金股利，發放股利總額近20億元，雙雙均為史上新高，並指出，雖然面對市場派龍邦國際獨董陳敏薰、董事劉偉龍及韓泰生的惡意杯葛與反對，泰山董事長詹景超與其餘董事會成員，仍堅持通過盈餘分配案，充分展現獲利應與5萬名股東分享的理念。
泰山2022年營收達到110.69億，提前達到原訂2023年要達成的百億營收目標，加上處分全家股權獲利，稅後淨利為59.19億，每股盈餘12.17元。
在泰山買街口支付40%股權定案，以及擬發4元股利嘉惠5萬名股東後，今日泰山股價早盤大漲至32.7元，漲幅達8%以上。