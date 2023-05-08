一帶一路第三條道路　傳義大利考慮與中改簽貿易協議

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隨著5月19日至21日在廣島的七大工業國（G7）領袖高峰會即將到來，盟國和美國都在等待梅洛尼對一帶一路的最終決定。中國也非常清楚2019年3月，義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路在5年後會自動續約，除非雙方其中一方在到期前3個月，即今年底前向另一方表示不續簽。
報導指出，當初中國承諾的商業利益在這4年裡並沒有實現，但是考慮到北京的可能反應，在羅馬看來，退出一帶一路比續簽代價更大。正因為如此，中國外交官和某些義大利官員都希望梅洛尼撤回她在選舉前做出退出一帶一路的承諾。但梅洛尼政府仍在為義國總體戰略目標和歐洲及大西洋的合作願景而努力。
據「蟻報」報導，除退出與續簽外，第三條道路正在義大利外交部流傳，即不續簽一帶一路，但與中國另外簽署一份貿易協議，既可以擺脫一帶一路對義國的政治影響，同時避免北京的嚴厲反應，與中國保持良好關係。
但中國駐義大利大使賈桂德已於4月底表達排除對一帶一路進行「修改或更新」的可能性。對北京來說，除了續簽之外沒有別的選項。
美國華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）非常駐高級研究員奧登（Alexander Alden）在接受「蟻報」訪問時指出，與中國另外簽署一份貿易協議代替一帶一路這種第三條路，可能會令所有人不快，對美國來說，另簽一份貿易協議只是再一次重蹈之前錯誤的外交政策。此外採用這種方式，義大利將面臨不被中國認真對待的風險。
報導另指出，最近幾週中國官員的其他代表團也前往羅馬訪問，並在許多議題上更加強硬，第一個就是關於台灣，北京認為台灣是叛亂省分，然而義大利正在透過與盟友和夥伴的討論設法加強與台灣的關係。（編輯：陳惠珍）1120508