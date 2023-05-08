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烏克蘭反攻在即　俄撤離札波羅熱核電廠附近居民

▲一名由俄羅斯任命的官員今天表示，約有1679人從俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠附近區域撤離。圖為札波羅熱核電廠資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名由俄羅斯任命的官員今天表示，約有1679人從俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠附近區域撤離。圖為札波羅熱核電廠資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔7日綜合外電報導）一名由俄羅斯任命的官員今天表示，約有1679人從俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠附近區域撤離，其中包括660名孩童。

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路透社報導，隨著莫斯科扶植的官員開始從札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周遭地區撤離民眾，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天警告，這座核電廠附近的情況「可能很危險」，呼籲採取措施確保電廠安全運轉。

烏克蘭預計很快就會展開眾所期待的反攻行動，以奪回被俄羅斯占領的領土，包括札波羅熱地區。

俄羅斯任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）說，這些撤離人員已被安置於伯德揚斯克（Berdyansk）的札波羅熱地區前線臨時收容中心。

伯德揚斯克是位於亞速海（Sea of Azov）沿岸的烏克蘭東南部港市，在俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭的最初幾天便遭俄軍占領。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭官員說，俄羅斯已在札波羅熱核電廠附近撤離一個城鎮的居民，掀起一陣「恐慌」。

俄羅斯要求居民在基輔發起進攻前，離開札波羅熱地區18處地點，包括核電廠附近的安赫德鎮（Energodar）。

烏國南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，隨著數千車輛準備離開，過程得耗費5小時。

國際原子能總署警告，恐將發生「嚴重的核事故」。

葛羅西在BBC的新聞節目中說，撤離核電廠附近居民，意味俄烏兩軍可能在核電廠周邊激烈戰鬥。

他說，儘管這座核電廠的反應爐並未發電，但仍裝載著核燃料。

葛羅西說：「札波羅熱核電廠附近的整體情況越來越難預測，可能很危險。」

「我非常擔心這座電廠面臨的非常真實的核安全和維安風險，我們必須立即採取行動，防止一場嚴重核事故的威脅，以及其對居民和環境造成的相關後果。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120508

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