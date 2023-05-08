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3校匿名臉書現「納粹符號」！建中班聯會籲：勿與學生連結

▲「新黑特建中」等臉書專頁以符號拼貼成納粹符號，校方澄清此非官方網站，要求撤文並報警處理。（圖取自facebook.com/newckhate）
▲「新黑特建中」等臉書專頁以符號拼貼成納粹符號，校方澄清此非官方網站，要求撤文並報警處理。（圖取自facebook.com/newckhate）

中央社

（中央社記者陳怡璇台北8日電）有人在「靠北中一中十點零」「新黑特建中」「靠北彰中2.0」等臉書專頁投稿納粹符號。建中班聯會聲明，粉專非官方，請外界勿將仇恨言論、符號與學生做過度的連結。

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有民眾在臉書Facebook「靠北中一中十點零」，以符號拼湊成「納粹」，後續有人發現在「靠北彰中2.0」「新黑特建中」也都出現，3校緊急透過官方臉書及官網發出聲明，澄清非官方網站，除向臉書檢舉、呼籲撤文，並報警處理。

建中班聯會發布聲明表示，二次大戰期間，納粹黨以「種族淨化」態度，迫害猶太、荷蘭、俄羅斯等族群，超過1500萬人受害，是近代嚴重歷史悲劇：近年也有高中，因校方未阻止學生，於校慶活動中以戲謔態度將具「納粹」意涵之道具、手勢作為繞場題材，後遭德國、以色列駐台代表處雙雙譴責，總統府更因此成立專案小組調查事件始末，顯見此議題具高度敏感性。

班聯會表示，言論自由不應無限擴張，嚴正譴責任何蓄意挑起種族仇恨及歷史傷痛的行為，並呼籲粉絲專頁立即刪除相關文章、並具體檢討後續審文標準。

班聯會指出，該粉絲專頁非建中官方經營，基於匿名性質，也無法確認編輯人員是否為建中學生，請社會大眾就事論事，勿將仇恨言論、符號直接與學生不當、過度連結。

班聯會說，任何有關言論、符號皆可能導致嚴重後果，呼籲大家保有一定敏感度，並確實拿捏分寸：脫口而出的「地獄哏」，是否已超出了「玩笑」界線，必須再三斟酌。

班聯會表示，類似事件頻傳，除了檢討「黑特版」投稿者及編輯人員，還要重新審視整體社會風氣，才能有效杜絕仇恨言論一再撕裂族群間情感。

建中班聯會學權長曾敬堯告訴中央社記者，因為校方已發聲明，有師長希望班聯會以學生角度呼籲同學；而網路匿名版的發起人也無法肯定就是3校的人，所以班聯會強調整體社會都該正視、而非把學生貼標籤。

曾敬堯說，校方已報警，班聯會則不排除以多元尊重為題舉辦例行講座。（編輯：方沛清）1120508

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