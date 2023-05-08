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年紀太大！僅32%相信拜登身心狀況適合連任　川普「差4歲」獲支持

▲80歲高齡的美國總統拜登宣布將競選連任，引發選民對於他年紀的擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲80歲高齡的美國總統拜登宣布將競選連任，引發選民對於他年紀的擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

總統大選即將在明年登場，美國總統拜登日前宣布競選連任，或將再次迎戰美國前總統川普，重現2020年對決一幕。不過拜登現年高齡80歲，儘管他多次試圖向外界證明身體仍然硬朗，但民調顯示，有超過六成以上的民眾認為，拜登的身體與精神狀況難以勝任連任工作，凸顯拜登競選連任所面臨的挑戰。

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美媒《ABC News》與《華盛頓郵報》（Washington Post）聯合進行一項民調，結果已於7日釋出，其中顯示，雖然現年76歲的川普僅比拜登小4歲，但美國民眾對兩人勝任總統的能力看法大不相同。

受訪的1006名美國民眾當中，僅有32%的人認為拜登的頭腦敏銳度能有效勝任白宮主人，但有高達63%的民眾認為，拜登並不具備有效擔任總統所需精神銳度，較2020年及2022年民調分別上升近20及9個百分點。

在身體狀況的方面，33%民眾表示拜登的身體健康足以勝任總統，但抱持反對意見的民眾高達62%。

另外看到民眾對於角逐總統大位的川普的想法，高達54%受訪者認為他的精神狀態足以勝任；也有64%的人認為，川普有足夠的身體健康可以勝任。

川普是目前民調領先的共和黨總統參選人，拜登已宣布競選連任，兩人可能將在明年的總統大選碰面，重現2020年對決一幕。

不過有43%民眾同意，若拜登和川普要再當一任總統，年紀都太大了。不過對於兩人的看法仍有區別，有26%人認為只有拜登年紀太大，1%的人認為川普不適任。

另外，拜登的整體滿意度從2月的42%，下滑到36%，比去年初創下的前次低點37%還低。相比今年2月做的民調下滑6個百分點，而有高達56％的受訪者不認同拜登的執政表現。相反的，多達54%的人認同川普執政表現，大部分民眾認為川普團隊在處理經濟問題上略勝一籌，而認為拜登做得更好的人僅佔36%。

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