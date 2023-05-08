年紀太大！僅32%相信拜登身心狀況適合連任　川普「差4歲」獲支持

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受訪的1006名美國民眾當中，僅有32%的人認為拜登的頭腦敏銳度能有效勝任白宮主人，但有高達63%的民眾認為，拜登並不具備有效擔任總統所需精神銳度，較2020年及2022年民調分別上升近20及9個百分點。
在身體狀況的方面，33%民眾表示拜登的身體健康足以勝任總統，但抱持反對意見的民眾高達62%。
另外看到民眾對於角逐總統大位的川普的想法，高達54%受訪者認為他的精神狀態足以勝任；也有64%的人認為，川普有足夠的身體健康可以勝任。
川普是目前民調領先的共和黨總統參選人，拜登已宣布競選連任，兩人可能將在明年的總統大選碰面，重現2020年對決一幕。
不過有43%民眾同意，若拜登和川普要再當一任總統，年紀都太大了。不過對於兩人的看法仍有區別，有26%人認為只有拜登年紀太大，1%的人認為川普不適任。
另外，拜登的整體滿意度從2月的42%，下滑到36%，比去年初創下的前次低點37%還低。相比今年2月做的民調下滑6個百分點，而有高達56％的受訪者不認同拜登的執政表現。相反的，多達54%的人認同川普執政表現，大部分民眾認為川普團隊在處理經濟問題上略勝一籌，而認為拜登做得更好的人僅佔36%。