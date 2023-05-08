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NBA季後賽／Jokic飆53分　KD、Booker 72分、太陽129：124勝金塊

▲太陽再度於主場獲勝。G4太陽129：124擊敗金塊。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽再度於主場獲勝。G4太陽129：124擊敗金塊。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA太陽、金塊季後賽次輪G4再度上演「神仙打架」的戲碼，Kevin Durant與Devin Booker又合力飆分，KD上場44分鐘，攻下36分、8助攻和11籃板，Devin Booker也貢獻36分、12助攻，太陽129：124擊敗金塊，系列賽追成2：2。

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金塊Nikola Jokic則完全燃燒，全場30投20中，轟下53分，外加10助攻，無奈關鍵時刻出現失誤，全場金塊防守又限制不住Kevin Durant與Devin Booker，成吞敗主因。

明星後衛Chris Paul因為腹股溝拉傷，將至少缺席1週，已連續缺席G3和G4，所幸太陽靠著兩張得分王牌Devin Booker和Kevin Durant飆分，上半場63：61小幅領先金塊。

上半場Booker和Durant合力轟下40分，KD命中率5成，進帳21分，Booker手感更熱11投8中，攻下19分、5助攻，中鋒Deandre Ayton貢獻6分、7籃板。

金塊依舊倚仗Nikola Jokic，他在G3豪取28分、17助攻和17籃板，成為NBA季後賽史上首位單場能轟下20分以上，且至少拿下15分和15助攻的中鋒，此役上半場依舊神勇，13投9中，攻下24分。

第三節戰況持續膠著，太陽在最後1分25秒內，靠著Devin Booker連續兩個三分彈，拉出一波9：2的小高潮，取得98：92領先。

太陽第四節跳出超級奇兵，替補後衛Landry Shamet投進4個三分球，幫助太陽首度取得雙位數領先。但金塊不輕易繳械，Jamal Murray和Nikola Jokic飆分反擊，最後30秒，雙方只有3分差距，但金塊在關鍵時刻發生失誤，太陽獲得6次罰球，全都投進，勝負底定。

▲金塊Nikola Jokic轟破50分，但無法拯救球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊Nikola Jokic轟破50分，但無法拯救球隊。（圖／美聯社／達志影像）

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