NBA季後賽／Jokic飆53分　KD、Booker 72分、太陽129：124勝金塊

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明星後衛Chris Paul因為腹股溝拉傷，將至少缺席1週，已連續缺席G3和G4，所幸太陽靠著兩張得分王牌Devin Booker和Kevin Durant飆分，上半場63：61小幅領先金塊。
上半場Booker和Durant合力轟下40分，KD命中率5成，進帳21分，Booker手感更熱11投8中，攻下19分、5助攻，中鋒Deandre Ayton貢獻6分、7籃板。
金塊依舊倚仗Nikola Jokic，他在G3豪取28分、17助攻和17籃板，成為NBA季後賽史上首位單場能轟下20分以上，且至少拿下15分和15助攻的中鋒，此役上半場依舊神勇，13投9中，攻下24分。
第三節戰況持續膠著，太陽在最後1分25秒內，靠著Devin Booker連續兩個三分彈，拉出一波9：2的小高潮，取得98：92領先。
太陽第四節跳出超級奇兵，替補後衛Landry Shamet投進4個三分球，幫助太陽首度取得雙位數領先。但金塊不輕易繳械，Jamal Murray和Nikola Jokic飆分反擊，最後30秒，雙方只有3分差距，但金塊在關鍵時刻發生失誤，太陽獲得6次罰球，全都投進，勝負底定。
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