不放棄「藍白合」？柯文哲登記參選總統 朱立倫：堅持合作決心
2024選舉國民黨主張整合在野力量，盼爭取民眾黨支持力拼政黨輪替；不過，民眾黨主席柯文哲今（8）日上午則正式登記參選總統，恐導致2024「藍白合」出現變數。對此，國民黨主席朱立倫稍早受訪回應，表達尊重也堅持合作決心，他也強調，不管民眾黨或所有台灣民眾，最後一定要團結合作。
記者翁子竣／台北報導
柯文哲今上午前往民眾黨中央黨部，正式參加2024黨內總統初選。談及「藍白合」是否無法實現？柯文哲直言，「藍白合」重要的是理念價值結合，而非權力上的分配，至今看不到提「藍白合」概念的人，有無思考雙方是否能合作。
柯文哲還強調，政治有世俗的一面也有理想的一面，要團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治的權力分配。他認為，雙方政治價值、政治理念有無相容，以及是否可以合作，這些才是重點，密室政治權力分配不符合台灣人民期望。
對於柯文哲登記參選總統，朱立倫稍早受訪說，一方面表達尊重，一方面再次表達團結目標非常堅定，「團結目標很堅定，合作決心也很堅持」。他強調，台灣民眾對現在執政黨諸多不滿，及民進黨執政非常不利所造成惡果，要透過民主程序與政黨輪替來達到共同目標，不管民眾黨朋友及所有台灣民眾，最後大家一定要團結合作。