新住民家庭帶媽媽慶母親節　動手玩園藝

下週日將迎來母親節，在這充滿感恩的日子，為感謝飄洋過海婚嫁來台的女性新住民對台灣社會與家庭的貢獻，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站與社團法人花蓮縣博愛全人發展協會於6日下午於該協會社區服務據點共同辦理「濃情五月天」母親節活動，邀請新住民及家庭成員、社區民眾一起參與，節目精彩有趣，並有異國美食分享，吸引許多民眾到場同樂，大家在歡笑與感謝聲中提前度過了一個溫馨的母親節。
記者賴正琳／綜合報導
活動在博愛浸信會阿美族舞團的原民舞中熱烈展開，團員穿著阿美族服舞出原住民的力與美，並教導現場與會者基礎舞步，邀大家一起共舞，主辦單位希望透過互動將彼此文化融合在一起，象徵族群共融。接著，由移民署花蓮縣服務站宣導目前正在辦理之「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，該專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施。移民署邀請新住民與社區民眾一起擔任宣導種子，鼓勵在台逾期人士把握6月30日前專案機會，早日返鄉與家人團聚。
就讀慈濟大學奈及利亞博士生一家三口也來到活動現場，第一次遠在台灣度過母親節，太太興奮之情溢於言表，四歲的女兒米洛克向媽媽獻吻，全家一起表演傳統的母親節歌謠，全場洋溢著濃濃的非洲風情。他也開心的分享家鄉的美並感性的說著：自己身在海外留學，無法陪伴在母親身邊，唯一能做的事就是時常打電話跟母親報平安！
活動進行到最高潮，特別請來專業的園藝治療師教導親子同歡玩園藝，希望用園藝作品療癒媽媽的心。老師帶領大家製作圓滾滾且療癒的苔球植栽，親子開心互動發揮創意自由搭配盆栽，大小朋友樂在其中，全家人凝聚情感共同妝點這一球球的綠色玩意兒，現場氣氛溫馨感人，活動並在異國美食饗宴中結束。
移民署花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，在這充滿感恩的五月，很感謝花蓮縣博愛全人發展協會邀請共同辦理母親節活動，透過活動感謝新住民母親對家庭無悔的付出與辛勞，並從親子互動中培養感恩惜福與關懷弱勢的心，藉此獻上我們的濃情，讓新住民母親及二代更融入在地與社區。另外，移民署為培力新住民及其子女，辦理「112年新住民子女多元文化在地創生培育營」，不僅食宿免費，還包含地方創生課程、實地參訪及創意成果發表競賽等豐富內容，報名截至5月12日止，歡迎新住民子女踴躍報名參加。