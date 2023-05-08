台中特斯拉撞護欄2死！Tesla公開數據 自駕輔助事故率驚人
一輛特斯拉電動車昨（7）清晨在台中74快速道路自撞護欄，車頂整個掀開、幾乎解體，車內駕駛及乘客2人被拋出傷重不治，2人被檢出酒測值都嚴重超標，事故原因正由警方調查中。不過，特斯拉在最新出爐的2022影響力報告中揭露，自家FSD全自動駕駛（Full Self-Driving）及AP輔助駕駛（Autopilot）的每100萬英里事故發生率，分別是0.31及0.18起，都遠低人類駕駛事故率的1.53。
記者徐銘穗/綜合報導
特斯拉AP駕駛輔助功能包含自動輔助導航駕駛、自動變換車道、自動停車、召喚及智慧召喚，售價11萬1000元，而FSD全自動輔助駕駛則是包含AP自動輔助駕駛的所有功能，新增交通號誌與停車標誌控制、在城市街道上自動輔助轉向等功能，不過目前此兩項功能台灣未開放，未來可透過空中下載OTA更新升級，售價22萬2000元。
根據特斯拉最新的2022影響力報告（2022 Impact Report），FSD Beta全自動駕駛目前每100萬英里（約160萬公里）發生0.31起事故，使用AP輔助駕駛每100萬英里才發生 0.18起事故，而開特斯拉車輛完全沒有開啟輔助駕駛的安全性為0.68起事故，這些都比每100萬公里發生1.53起事故的人類自己駕駛數據都還要來的安全性更高。特斯拉強調，數據顯示自動輔助駕駛系統可以大幅降低交通事故率。
此外，影響力報告也顯示，其特斯拉車輛電池在行駛20萬英里後僅衰減12%，不過報告只提到Model S和Model X的電池衰減問題。