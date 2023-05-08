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詐欺案淹沒地檢署　法務部爭取人力經費、增檢察官助理

▲法務部（圖／NOWnews資料照）
▲法務部（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

詐騙氾濫猖獗，法務部表示，為因應政府打詐綱領1.5版，提高懲詐效率，使檢察官得專注於偵辦集團性、組織性、社會矚目性之重大案件，有充實檢察官輔助人力的必要性，除目前檢察事務官以外，將向行政院爭取經費，仿照法院法官助理制度，聘請檢察官助理，即時充實檢察輔助人力的生力軍，提振檢察機關的工作士氣，強化檢察團隊辦案量能，以發揮打擊犯罪戰力。

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法務部指出，新增的詐騙案件及被告人數，已攀升成為各地檢署刑案第一位，且仍持續增長，居高不下，法務部為解決檢察機關沉重負擔，已向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，分4年（2022-2025）請增檢察機關員額合計600人，業經行政院核定在案；法務部將積極再向行政院請求為因應打詐另增人力及經費，以期有效執行。

此外，法務部督導高檢署協助地檢署疏減工作負荷，精進實施之各項改善方案，善用科技協助檢察業務之運作，減輕檢察工作負荷；另從法制面提出修法，包括《洗錢防制法》修法，以及提供帳戶者，採取先行政後司法的立法模式，目前已在立法院審議，期許能有效降低詐欺案件量。

法務部對於全體檢察官堅守崗位，競競業業打擊犯罪，備極辛勞，表達高度肯定及感謝，也期盼檢察官本於摘奸發伏之使命，將犯罪繩之以法，以保障國人財產安全，捍衛司法正義。

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