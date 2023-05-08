南投新住民歡慶母親節　奉茶與浴佛儀式一次看

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南投縣長許淑華說，新住民離鄉背井，選擇在台灣落地生根，照顧所愛的子女、老公及公婆，語言的隔閡，觀念的落差，需要非常大的勇氣及耐心來適應陌生的環境。縣府對新住民在台生活適應情形相當關心，多年來不論是在文化融合、生活適應、語言學習、生活輔助等各方面都提供了許多協助，未來服務的層面也期盼能逐步提升，尤其新住民二代也都逐漸長大成人取得身分證，新住民二代培力、家庭教養等議題也需要給予更多協助。
5月不僅有母親節，也是孝親月，此次母親節活動特與慈濟南投聯絡處合作，結合宗教文化及家庭教育元素，讓新住民認識台灣宗教文化，並透過奉茶、手作康乃馨、DIY杯子蛋糕等項目，達到家庭教育目的，增進親子感情。未來縣府也會持續辦理各項生活適應班，及提供更完善的扶助方案，協助在第二故鄉的生活能適應得更好，如新住民嫁到台灣尚未取得身分證，卻突逢家庭重大變故、或因醫療所需，求救無門者，縣府會補強急難扶助方案，給予是當協助，幫助他們度過難關。許縣長也提醒新住民們，多加利用縣府在各鄉鎮辦理的生活適應班，透過學習是在台生活能適應的更好，有需要者可逕洽各或政事務所報名參加。
當天，除了浴佛祈福儀式外，也藉著子女幫媽媽奉茶及搥背的活動，表達對媽媽為家庭付出的感謝及感激。另也聘請越南籍阮紅蝶老師教大家手作玫瑰杯子蛋糕，藉由大家一同享受與家人手作的樂趣，過程溫馨有趣，與會親子都留下美好回憶。林議員及林處長也代表縣府致贈康乃馨給現場的每一位朋友，藉此表達對新住民母親們的敬意與祝福。
南投縣政府民政處也提醒，近期新住民生活適應輔導多元文化班計有6月4日至7月9日(共6天) 在草屯鎮、6月24日至7月29日(共11天)在仁愛鄉辦理的舒緩天然手工皂製作、編織教學、原住民歌舞教學等生活化及多元化等課程，想報名的新住民姐妹請向草屯鎮戶政事務所及仁愛鄉戶政事務所報名。未來縣府在新住民生活適應輔導工作上，會持續跨部門合作，在各鄉鎮市辦理各項新住民活動，共同為促進族群多元文化融合努力。