加油再等等！中油明起汽、柴油各調降1元及0.2元

4月出口確定連8黑　財部次長阮清華：年衰退幅度有縮小

▲財政部將於今（8）日下午公布4月出口，財政部次長阮清華坦言，出口將連8黑，但年衰退幅度有縮小。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲財政部將於今（8）日下午公布4月出口，財政部次長阮清華坦言，出口將連8黑，但年衰退幅度有縮小。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

財政部將於今（8）日下午公布今（2023）年4月出口，次長阮清華上午在立法院財政委員會坦言，4月出口雖然比上個月成長，但比去年同期仍是有衰退，只是衰退幅度已有縮小，至於是否如立委追問年衰退幅度有18%至20%？阮清華說，沒有那麼高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院財委會今日邀請各部會就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形」進行專案報告。由於財政部將於今日下午公布今年4月進、出口統計，國民黨立委賴士葆質詢就問到4月出口是否連8黑？

對此，財政部次長阮清華說，在詳細數據正式公布前，他不方便談，只能說大方向上，4月出口是比上個月有成長，還是比去年同期衰退，但衰退幅度有縮小。賴士葆則進一步追問年衰退幅度有18%至20%嗎？阮清華說，年衰退幅度沒有那麼高，有縮小。

其實，財政部上個月公布3月出口時，就已表示整體第2季出口仍將面臨下拉壓力，衰退幅度可能達15%，上半年出口仍走在隧道中，要到第4季才有機會轉正，並看見隧道口的光。

對於出口仍連8黑、還看不到隧道口的光，阮清華說，台灣是以外貿為導向的國家，出口因國際因素受到很大影響，因此，目前4月出口年增率仍是衰退的情況。

出口疲軟釀GDP衰退　民眾黨團籲：輔導產業升級、拓展海外市場

連7黑！出口首季跌破千億美元　財部估Q4才看得到隧道光

今日最聚焦／日圓貶勢再起！專家估仍有機會貶至140　換匯這樣做

股匯脫鉤！觀望美最新通膨數據　新台幣早盤升翻貶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀