4月出口確定連8黑 財部次長阮清華：年衰退幅度有縮小
財政部將於今（8）日下午公布今（2023）年4月出口，次長阮清華上午在立法院財政委員會坦言，4月出口雖然比上個月成長，但比去年同期仍是有衰退，只是衰退幅度已有縮小，至於是否如立委追問年衰退幅度有18%至20%？阮清華說，沒有那麼高。
記者顏真真／台北報導
立法院財委會今日邀請各部會就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形」進行專案報告。由於財政部將於今日下午公布今年4月進、出口統計，國民黨立委賴士葆質詢就問到4月出口是否連8黑？
對此，財政部次長阮清華說，在詳細數據正式公布前，他不方便談，只能說大方向上，4月出口是比上個月有成長，還是比去年同期衰退，但衰退幅度有縮小。賴士葆則進一步追問年衰退幅度有18%至20%嗎？阮清華說，年衰退幅度沒有那麼高，有縮小。
其實，財政部上個月公布3月出口時，就已表示整體第2季出口仍將面臨下拉壓力，衰退幅度可能達15%，上半年出口仍走在隧道中，要到第4季才有機會轉正，並看見隧道口的光。
對於出口仍連8黑、還看不到隧道口的光，阮清華說，台灣是以外貿為導向的國家，出口因國際因素受到很大影響，因此，目前4月出口年增率仍是衰退的情況。