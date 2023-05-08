小甜甜遭前夫指控虐狗「傷口潰爛見骨」！她無奈回應：絕對不可能
藝人小甜甜與小13歲前夫宋晉賢近日隔空交戰，宋晉賢今（8）日凌晨在臉書指控小甜甜虐狗，並曬出兩人對話截圖，只見小甜甜向他求救「狗狗可能會有嚴重的生命危險」，要宋晉賢帶狗狗就醫，讓宋直呼：「看到傷口時我真的嚇了一跳！一整片的傷口潰爛甚至要見骨，我真的真的好心痛好難過好心疼！」對於被前夫指控虐狗一事，小甜甜經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「絕對不可能虐待。」小甜甜本人也在臉書無奈回應：「好煩喔！」
記者郭佩蓉/綜合報導
宋晉賢8日凌晨在臉書指控小甜甜虐狗，表示：「前妻在社群版面抹黑我關於野餐日活動事件後的隔一天，在深夜主動聯繫我，說是否能幫忙，說狗受傷了很嚴重，我說那應該趕快帶去看獸醫急診，但前妻不願意，執著要由我帶狗去看獸醫，整個晚上就放任狗狗傷口持續惡化。」他透露先前還住內湖時，兩隻狗都是他在照顧的，雖然現在他早已不住內湖，前妻的事也與他無關，但對兩隻狗狗的濃厚感情還是心軟了，「到了早上我就主動去接狗到獸醫院，看到傷口時我真的嚇了一跳」。
宋晉賢說，狗狗的傷口潰爛甚至要見骨，「我真的真的好心痛好難過好心疼，因為茼萵（狗狗）完完全全沒吭一聲，我真的沒有辦法不擔心」，對此，小甜甜經紀人也回應《NOWnews今日新聞》：「甜甜不可能虐狗，她的狗都養超級超級久，可以直接打去嘉慶動物醫院詢問，因為結紮、受傷、植入晶片…所有大小生病，都是在家慶動物醫院的院長看的，有任何疑問疑慮都可打去詢問！這兩隻狗，是甜甜從小養到大，而且她非常喜愛寵物，絕對不可能虐待！」
小甜甜今（8）日一早也在臉書發文回嗆：「好煩喔！本來覺得不想為之起舞畢竟我知道他們的目的是什麼，但想出道想紅都不應該用不對或說謊的方式，傷害前期（妻）來博取同情好感或是用動物來讓自己變成偉人大家都喜歡你，你真的就變紅人…..說真的！！腳踏實地吧！」對於遭爆虐狗一事，小甜甜也解釋：「虐狗？ 我養他們多久了？ 上節目？ 開直播他們入鏡？ 常常河濱公園的照片？ 你說我虐狗？我這麼愛狗的人可以說我虐狗？你乾脆說我虐待你全家和祖先好了！」
小甜甜接著說，現在什麼都能造假，但實體眼睛能見的影像假不了，「虐狗如你控訴的那麼可怕，兩天三天他就能奇蹟般的活蹦亂跳！套一句你發很愛發光的最愛艾說的一句話『這不是神經什麼是神蹟』，但我想說的是『你這不是有毛病什麼是有毛病』？要當藝人要當網路紅人自己好好努力，一定會被看見但不是有（用）這種方法！」