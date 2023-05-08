吳慷仁被認出來「路人口氣變了」 本人好窩心：不喜歡明星稱號
金鐘戲王吳慷仁入行16年，交出《麻醉風暴》、《一把青》、《我們與惡的距離》、《華燈初上》、《模仿犯》等膾炙人口的戲劇作品，是外型與演技兼具的實力派演員，沒有明星架子的他，親民形象也為人津津樂道。吳慷仁昨（7日）在臉書透露，近年在路上被認出來，察覺民眾叫他的口氣跟以前不一樣，引發網友熱烈討論。
記者楊穎軒／綜合報導
吳慷仁坦言，前幾年出門被路人認出，心裡有種小虛榮感，但近兩年被認出來，發現大家叫他的口氣不一樣了，形容以前是音頻有點高的驚訝，現在比較像是跟鄰居打招呼，「沒有問候，沒有害羞，沒有不熟...直接名字就出口～特別是年紀比較大的阿姨叔叔～格外親切」，讓他笑說：「目標當你們一輩子鄰居。」
對此，吳慷仁舉例，光顧初次到訪的店，民眾會喊「欸～那個吳慷仁～要吃、買什麼？」路過不常去的地方，會聽到「啊你住附近喔？還是來拍戲？」或是不經意和某人對上眼，對方看著他不說話，他也看回去，結果該民眾突然比出大拇指，「證明一件事...就是你們看著我慢慢成長長大嘍～或是你們長大一邊看著我變老。」
吳慷仁直言：「不喜歡明星稱號，更喜歡當你們鄰居。」貼文一出，半天獲得3萬多人按讚，網友留言：「我在斑馬線跟你擦身而過過，你當時的樣子是斯卡羅的黑乾瘦，我是被嚇了一跳之後才認出你是誰」、「有一次在泰山車廠遇到你，我很平常心耶！本人很客氣靦腆是真的」、「期待下一次的相遇」、「好想巧遇本人喔」！