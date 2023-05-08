藍白合破局？柯文哲：現在流於密室政治、權力分配

民眾黨主席柯文哲今（8）日在黃珊珊與黨內民代陪同下，前往中央黨部登記爭取2024總統提名，對於外界關注的藍白合，柯文哲回應，雙方要理念與價值相容才能合作，彼此要溝通辯論，不是每天在算立委幾席、怎麼分配，現在已流於密室政治、權力分配，如此一來老百姓也不會支持，這也是為什麼民眾不喜歡政治，「DNA不一樣很難結合。」
記者陳威叡／台北報導
對於外界關注的藍白合，柯文哲說，應是理念、價值結合才對，不是權力的分配，如果理念價值不相容要怎麼合作？如今卻流於權力分配，政治固然有世俗的一面，也有理想的一面，自己會團結一切可團結的力量，而非流於密室政治、權力分配，如此老百姓也不會支持。
媒體追問國民黨主席朱立倫稱2024尊重柯意見，柯文哲重申，如果是理念價值相容就可合作，民眾黨在立院的表現大家都知道，對國際、民生有意義與好處都可以合作，從未因利益分配屈就什麼，這過程應當是一個辯論，雙方政治價值與理念是否相容，能不能合作才是重點，現在流於密室政治、權力分配，討論立委席次怎麼分，這不符合台灣人民期望。
柯文哲說，有人提到柯文哲是否能與國民黨共事，應該倒過來反問國民黨是否能與柯文哲共事，這才是問題所在，彼此應該溝通辯論，不是每天算立委幾席、怎麼分配，這就是為何老百姓不喜歡政治，理想性太少了。