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曾遭諷「4%黨」! 民眾黨今穩坐第三大黨　主席柯文哲鎖定總統大位

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲正式領表登記參選2024總統。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.08）
▲台灣民眾黨黨主席柯文哲正式領表登記參選2024總統。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.08）

記者陳苾暐／綜合報導

曾任台大醫院創傷醫學部主任的柯文哲，在2014年以57.16%得票率，打敗國民黨候選人連勝文，成為台北市改制為直轄市後的首任無黨籍市長，今（8）日上午柯文哲前往中央黨部登記總統提名，預計在本月20日會召開記者會，向社會大眾說明理念與政見。

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據了解，由於柯文哲曾多次批評國民黨，並表示與民進黨有共同戰略目標，台灣人應做這片土地的主人，因此2014年1月表態參選台北市長後，綠營同意不推出候選人，讓他順利當選；2018年九和一大選在少了民進黨支持的情況下，柯文哲仍險勝連任，經丁守中提出選舉無效訴訟後，法院公布重新計票結果，柯文哲依然小勝3567票。

回顧民眾黨過往戰績，雖柯文哲在市長連任選戰中再度獲得勝利，但2020年高雄市長補選卻出現慘敗，得票率僅有4%，因此被網友冠上「4%黨」的封號，隨後在同年的立委選舉中，以11%得票率搶得5位不分區席次。

2022年九合一選戰，台灣民眾黨捲土重來，在全台當選14席縣市議員，其中台北市議會占有4席，新竹市長則由高虹安順利攻下；至於以無黨籍身分參選金門縣長的陳福海，事後也證實早已加入黨，讓擁有2名縣市長的民眾黨，坐穩第三大黨的位置。

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