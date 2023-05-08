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《人選之人》有真夫妻！黃健瑋談「婚變蔡亘晏危機」：台詞是真的

▲黃健瑋和太太蔡亘晏（右）在《人選之人╴造浪者》演夫妻。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）
▲黃健瑋和太太蔡亘晏（右）在《人選之人╴造浪者》演夫妻。（圖／翻攝《人選之人╴造浪者》臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

黃健瑋和結婚11年的太太蔡亘晏在Netflix《人選之人╴造浪者》演出一對夫妻，劇中黃健瑋飾演政黨幕僚「陳家競」，在總統大選前10個月陷入婚變危機，夫妻對峙的台詞被網友盛讚真實到不行，黃健瑋上占星專家唐綺陽YouTube頻道提到，戲裡的台詞是夫妻倆根據劇本稍微修改，「這個辯爭所講的話，就是我10年來真正的心得。」他本身結婚11年，真的想過要離婚。

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▲黃健瑋在《人選之人》飾演公正黨資深幕僚，也是領導文宣部前進的動力。（圖／大慕影藝、公視提供）
▲黃健瑋維持中年肚腩超辛苦。（圖／大慕影藝、公視提供）
劇中黃健瑋說：「我覺得我的工作比妳的重要，因為我知道我的工作可以改變台灣，所以妳的事情可以等。我覺得自己爛透了，怎麼會有這種想法？」蔡亘晏回應：「我想要你可以明白，我們兩個人的工作一樣重要，我想要你每天把手機關機30分鐘，我想要1個禮拜可以至少有1天，我們全家人一起吃飯，我想要你聽我說話，這些都是很小很小的事情，我知道，可是這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」

▲《人選之人-造浪者》黃健瑋（左）攜手現實老婆蔡亘晏在劇中扮演夫妻，帶出職人日常中的家庭難題。（圖／Netflix）
▲《人選之人-造浪者》黃健瑋（左）攜手現實老婆蔡亘晏在劇中扮演夫妻，帶出職人日常中的家庭難題。（圖／Netflix）
這段對白道出不少夫妻的心聲，黃健瑋當時拍攝的時候，曾經根據劇本修改一些台詞，加入自己在婚姻裡的心得，他說：「以前我在演戲的時候，我也覺得我在改變這個世界，我演得好的話，讓別人看到角色的真實樣貌，搞不好可以改變一些事情，我的工作非常重要，就會忽略掉其他事情。」

他和蔡亘晏結婚11年，彼此有段時間都覺得不被理解，那時候想過要不要離婚，被問到怎麼打消念頭？黃健瑋說：「就是真的相愛，吵完架2天，還是需要老婆，想跟她說話、生活、分享。」而黃健瑋也做出改變，「花時間把對自己身分的虛榮感去除掉。」

▲黃健瑋（左）和唐綺陽談《人選之人╴造浪者》拍攝趣事。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
▲黃健瑋（左）和唐綺陽談《人選之人╴造浪者》拍攝趣事。（圖／翻攝唐綺陽YouTube）
黃健瑋透露詮釋這個角色前，拜訪陳家競原型的前幕僚，從他熱情開放的個性到特別的身體語言，都複製到陳家競身上，導演林君陽要求陳家競要有啤酒肚，黃健瑋每晚喝酒保持小肚腩，但是臉又不能上鏡水腫，進組開拍前3小時就要起床跑步，為維持中年主任的外型花費不少功夫。

黃健瑋有場戲跟謝盈萱在KTV喝個爛醉，他表示那場戲很難拍，「我跟謝盈萱醉言醉語，必須掌握要醉到哪裡，可以讓兩人用不相干的資訊在對話。」這個醉得合理的尺度不好拿捏，剛開始怎麼演都不自然，後來黃健瑋靈光一閃，想說一般人在KTV吐完就會餓，不如加個他點牛肉麵吃的戲，美術組真的變出3碗麵，讓他邊吃麵邊發牢騷，演出中年男子的委屈，他笑說：「一開始麵很好吃，吃到後面已經不大好吃了。」

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