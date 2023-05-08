《人選之人》有真夫妻！黃健瑋談「婚變蔡亘晏危機」：台詞是真的

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這段對白道出不少夫妻的心聲，黃健瑋當時拍攝的時候，曾經根據劇本修改一些台詞，加入自己在婚姻裡的心得，他說：「以前我在演戲的時候，我也覺得我在改變這個世界，我演得好的話，讓別人看到角色的真實樣貌，搞不好可以改變一些事情，我的工作非常重要，就會忽略掉其他事情。」
他和蔡亘晏結婚11年，彼此有段時間都覺得不被理解，那時候想過要不要離婚，被問到怎麼打消念頭？黃健瑋說：「就是真的相愛，吵完架2天，還是需要老婆，想跟她說話、生活、分享。」而黃健瑋也做出改變，「花時間把對自己身分的虛榮感去除掉。」
黃健瑋透露詮釋這個角色前，拜訪陳家競原型的前幕僚，從他熱情開放的個性到特別的身體語言，都複製到陳家競身上，導演林君陽要求陳家競要有啤酒肚，黃健瑋每晚喝酒保持小肚腩，但是臉又不能上鏡水腫，進組開拍前3小時就要起床跑步，為維持中年主任的外型花費不少功夫。
黃健瑋有場戲跟謝盈萱在KTV喝個爛醉，他表示那場戲很難拍，「我跟謝盈萱醉言醉語，必須掌握要醉到哪裡，可以讓兩人用不相干的資訊在對話。」這個醉得合理的尺度不好拿捏，剛開始怎麼演都不自然，後來黃健瑋靈光一閃，想說一般人在KTV吐完就會餓，不如加個他點牛肉麵吃的戲，美術組真的變出3碗麵，讓他邊吃麵邊發牢騷，演出中年男子的委屈，他笑說：「一開始麵很好吃，吃到後面已經不大好吃了。」
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