NBA季後賽分析／J.Murray必須在G5證明自己就是金塊的「那個人」

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這場比賽又是在第一節後段開始，太陽突然加快了進攻終結速度，Devin Booker在反擊中的跳投是無法防守的。下半場客隊有把節奏搶回來，但太陽回到主場後的轉移球確實太出色了，為了阻止對方球星得分，金塊在防守上付出了太多，在廣大的空間中進行包夾，這兩場比賽都遭到懲罰，G3是T.J. Warren，這一場則是Landry Shamet。
Nikola Jokic這一場拿到了53分、傳出11次助攻，但只有4個籃板，並發生6次失誤，在Deandre Ayton、Jock Landale輪流上場消耗的情況下，他在這場快節奏的攻防中顯得筋疲力盡。在最後27秒發生關鍵失誤，然後最後17秒錯失一次簡單的上籃。
太陽在G4上半場就得到了13次快攻得分，全場則有20分，最終他們只不過贏了金塊5分。前四戰打完，這個系列賽的基調是一場進攻大戰，不存在誰能守住誰。既然如此，哪支球隊能打出自己的球風節奏，就能取勝。
Jamal Murray今晚25投13中，得到了28分7助攻，以這種強度的比賽來說，他已經打出優異的表現。但是如果金塊要贏得這個系列賽，他還必須要做到更多。Jokic、KD和Booker都憑藉著個人進攻能力逼迫對手改變防守方式、並且給隊友創造大量機會，他也要做到一樣的事，否則兩隊的球星影響力是不對等的。
如果Murray不能把Shamet等射手打下場——後者在G4末節三分球5投4中——讓Josh Okogie或Torrey Craig上來防守他，那金塊接下來的3戰2勝的系列賽將會很艱難。
他擁有很出色的個人得分技巧，可能也是最被低估的季後賽得分手，如果能和Jokic一直搭檔下去，金塊會是一支出色的西區列強球隊。但只會停留在這個階段，很難和甦醒的太陽、勇士、湖人等擁有多名超級球星的隊伍抗衡。
所以情況也變得簡單起來，每一個球星都會經歷這樣一個時刻，如果他能突破，他將證明自己就是特別的那個人；如果他不是，那金塊就會撞到球隊上限，他們將停留在這個關卡，直到那人出現。
現在，在這個特殊的節點上——2天後金塊將回丹佛進行天王山之戰，波爾體育館稀薄的空氣一直是全聯盟最佳的主場優勢——所有目光都會給到Murray，他將用自己的比賽給出的答案。
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