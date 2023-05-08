5月嬰遭虐！台中4寶爸狂甩10巴掌 影片曝光網友氣炸了
本月1日，台中一名4寶爸涉嫌虐嬰，過程影片遭PO網，瞬間引發網友震怒。從畫面中可以看到，該名父親坐在客廳沙發上，抱著年僅5月大的嬰兒，不斷地朝孩子狂甩耳光，一邊打還一變碎唸「不乖」，而孩子則是哇哇大哭，且一旁還有2名幼童，見狀嚇得不趕上前。離譜畫面曝光後，許多網友紛紛怒批「太可惡了」、「怎有辦法這樣下手」。對此，台中社會局表示，目前媽媽已帶孩子離家，社工也介入關心、並為4名孩子協助聲請保護令。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事發時間為1日晚間，當時該名父親抱著5月大嬰兒，不斷伸手朝孩子狂呼巴掌，孩子痛得哇哇大哭，但男子依舊不停手，還邊打邊碎唸「不乖」，一旁還有2名幼童，而這誇張離譜的過程，被監視器拍下PO網。據悉，該名父親表示「小孩3歲就定型，5個月大的小孩就要打要教」，荒謬言論引發網友憤怒。
而台中市社會局獲報之後，家防中心已立即聯繫孩子母親，目前母親已帶著孩子離家，並確認孩子的照顧情形無虞，將與家長討論是否有其他親屬協助照顧。社會局表示，將依職權協助聲請孩子保護令，並依兒少權法第102條對爸爸開立親職教育。社會局再次強調，兒虐零容忍，任何人不得對兒童及少年遺棄、身心虐待等不正當行為，違者可重罰6萬元到60萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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