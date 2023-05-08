郭台銘再提政府擋疫苗 許智傑：挑撥對立謀取政治利益
爭取國民黨提名參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘昨（7）日晚間，在高雄市鳳山區舉辦「為台、為民郭台銘」造勢大會，提到過去買BNT疫苗，蔡總統卻請她的代表來告訴他「BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了」，立委許智傑則要郭台銘不要挑撥對立來謀取政治利益。
記者鄭婷襄／高雄報導
郭台銘指出，兩年前，在疫情最嚴重、政府卻無法順利採購疫苗時，他毫不猶豫地聯絡了BNT的老朋友，直接向他訂了1500萬劑，對方說當然沒問題，但只能保留45天，然而，蔡總統卻請她的代表來告訴他，「BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了」。
郭台銘稱，這是他人生中最困難的挑戰，比起過去事業發展中所遇到的都更難處理，因為他在與政府對抗，認為當時每天有超過百人染疫身亡，為什麼民進黨要百般刁難這個難得採購大量疫苗的機會？政治考量真的遠勝於人民的性命嗎？他強調做這些事情從來沒有任何算計，但是經歷過這次的事件後，他決定放棄原本的退休生活，我要站出來參選總統。
立委許智傑則表示，感謝慈濟、郭董和台積電等單位協助購買BNT疫苗，但當時阻擋德國賣台灣疫苗的是中國，德國也多次出面澄清，希望郭董不要挑撥對立來謀取政治利益。