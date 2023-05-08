每天有近6起兒少遭性剝削！7成網路犯罪　家扶籲「1重要關鍵」

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常見網路性剝削情境 兒少易陷「以愛為名」陷阱衛福部統計，兒少性剝削案件以「拍攝、製造兒少為性交或猥褻行為之物品」類型犯罪為最大宗，約佔八成五，且數據在兩年內成長19.5%，受害者以12至未滿15歲為最多數，約佔四成六。根據家扶基金會調查發現，12至未滿15歲兒少在網路性剝削情境辨識上，該齡平均分數(8.95分)低於整體平均；情境分類上，以「以愛為名」被要求提供私密、裸照的風險評分最低，犯罪手段如網路惡狼假交往或交友之名行誘騙之實，趁隙卸下兒少心房。
愛心大使蔡尚樺表示，對這些傷害兒少的案件與數字，除了震驚更加心疼這些孩子，迅速發展的網路帶來便利卻潛藏這麼多危機，每個孩子都彌足珍貴，我們都應該為兒少打造安心與安全的網路環境而努力，特別是發現孩子的異狀，每個人都請不吝適時援手！
4成家庭未教導辨識風險 低估危險藏隱憂此外，家扶調查顯示，近四成(36.5%)兒少表示，家裡未教導如何辨識網路性剝削風險，超過一成(12.2%)不曾在學校學習相關知識，這兩類孩子分別評為8.72分和7.91分，皆低於整體平均(8.99分)，且越幼齡兒少未被教導比例越高。
小兒科醫師陳木榮強調，家長現在多能與孩子溝通或制定網路使用原則及時間，建議家長與老師可以透過實際案例與孩子討論，一旦網路被有心人誤用會產生的危險性，幫助孩子學習辨識危機，培養能自我保護的數位能力，更別忘了以開放及傾聽的態度，成為孩子安心的後盾！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57695
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