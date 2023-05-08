港星吳耀漢83歲病逝！兒子曬照回憶父親 曝他生前就「不想活了」
香港資深演員吳耀漢於4月10日病逝，享壽83歲，吳耀漢兒子吳嘉龍昨（7）日在IG發文，宣佈吳耀漢告別式將於明日下午在香港舉行，歡迎親友前往緬懷；吳嘉龍還提及父親吳耀漢生前曾經試圖輕生的事件，令他悟出嶄新的人生道理。
記者黃雅琪/綜合報導
資深港星吳耀漢兒子吳嘉龍，昨日在IG發文宣佈父親吳耀漢「告別式」將於9日下午2點舉行，地點選在香港九龍塘聖公會基督堂，歡迎家屬及親友到場緬懷。吳耀漢生前健康狀況每況愈下，除了每天都要洗腎4次之外，2隻耳朵的聽力功能下降，需要配戴助聽器才能聽見，為此吳耀漢也停工數年。
吳嘉龍透露，父親吳耀漢生前曾經輕生的故事，他說在4月的某一天早上，為了叫父親起床吃早餐走到他床邊，吳耀漢卻告訴他前一晚曾經試圖輕生一事，當時吳嘉龍回應父親：「或許你該嘗試你擅長的事情，比如『活著』。」一句話令兩人都笑了出來！吳嘉龍坦言父子倆都明白，生命中遇見的所有事物，有歡樂、悲傷或恐懼，回想起時可能會帶有遺憾、喜悅，但我們都要記住，一切都會過去的。
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