王思佳「50萬香奈兒包」也遭質疑真偽！對比圖曝光 網友：掉鑽了
藝人王思佳近年轉型當YouTuber，頻道訂閱人數高達46.1萬，人氣相當旺。不過日前她帶著兩款愛馬仕包包上節目分享，卻被網友質疑是假包，引爆爭議。對此，她6日首度拍片回應，透露自己已將包包送到美國鑑定真偽。如今又有網友挖出她更早以前上節目曬出一個要價50幾萬的香奈兒包，疑似也是假的，其中包含鑲鑽數量、Logo和形狀都與正品有些差異，甚至還被網友發現「掉鑽了」，引起討論。
記者郭佩蓉/綜合報導
王思佳曾在《女人我最大》曬出一個粉紅色的香奈兒包，她說這款包包她都供在家裡不敢背，當主持人藍心湄問她價格時，她才回答50幾萬。豈料此片段又被網友挖出，小紅書用戶「nicooeer vintage」就指出，王思佳拿的疑似是二手古董包，但無論材質、顏色、包蓋形狀、鑲鑽數量和Logo表面，王思佳的這個包包都不像真品，「王思佳這包真的一眼假，但凡買過這款包的就看得出來包型仿得一塌糊塗」。另外，還有網友留言指出，王思佳這一個香奈兒包還掉鑽了，讓他感覺有些不對勁：「當時看到時就覺得有點怪了。」
對此，王思佳目前都沒有在社群平台上回應，僅有6日在YouTube上傳最新影片回覆，王思佳透露，這是她第一次拿包包（愛馬仕）去送驗，也從鑑定人員那邊聽到各種造假的荒唐故事，像是曾遇過盒子、防塵袋、購物證明欄等都是真的，唯獨包包是假的，讓她崩潰直呼，「我差點尿褲子，我真的嚇歪耶！」她當時難掩驚恐的神情，說明自己目前還在消化這些事情，同時也呼籲所有人，「如果妳在替我擔心我的包，妳回頭看看自己的，有沒有一點驚，有沒有一點點怕。」她也說，如果包包的檢驗結果是真的，她非常感謝大家讓她上了一課。