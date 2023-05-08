郭台銘諷高雄演唱會經濟　黃捷嗆：曾馨瑩才剛來看Blackpink

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃捷細數，從謝長廷市長的城市光廊、陳菊市長辦世運蓋高流、陳其邁市長找來台積電、重視演唱會經濟，累積了好幾代高雄市長與高雄人的努力，才讓高雄擺脫工業城市、文化沙漠的既定印象，讓大家開始稱讚高雄好美」
黃捷嗆，郭台銘在高雄走了快半個月，除了造勢知道要講台語搏感情，卻對高雄的認識一知半解，不來沒事，一開口就讓人火大，郭台銘說疫苗和戰爭議題，更是扭曲事實！郭台銘指總統蔡英文派人告訴他，台灣有自己的疫苗，不准買BNT疫苗。實際上，指揮中心早就多次說明BNT購買時程，永齡、台積電、慈濟6月1日送件，食藥署6月12日就核發輸入許可。
黃捷說，郭自詡是國際外交大師、最強CEO，吹噓自己進過多次白宮，卻對關鍵的中國打壓因素避而不談，造謠「政府要大家將子弟送到戰場上去」，從頭到尾，郭都將矛頭對準自己人，否定高雄奮鬥轉型，還倒果為因糊弄百姓，這種傲慢無知的性格，說想要當總統，還是繼續做夢吧，這種人若真的做總統，對全台灣人來說才是另一個萬劫不復的深淵惡夢。
民進黨議員林智鴻議員則說，演唱會經濟背後的意義是歌手團體與歌迷們對城市轉型的肯定。郭台銘董事長應該用正向的視角來看待年輕人青睞，也帶來高雄觀光業商機的演唱會經濟，用如豆般的視角來否定高雄，這會得罪年輕人以及觀光業，對選情沒有幫助。奉勸郭董事長用看好高雄的論調來打選戰，才有機會突破國民黨高層準備要提名侯友宜參選總統的僵局。