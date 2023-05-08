NBA季後賽／太陽老闆「搶戲」賺到1分　Jokic：聯盟應該保護球員

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這一回合太陽得利，因為後來他們獲得技術犯規、並由Kevin Durant罰進，而且比賽進入讀秒時刻時，太陽才領先3分，如果少1分後續結果有可能不同。賽後太陽球星Devin Booker受訪時，感謝自家老闆為球隊勝利做出貢獻，讓他們免費賺到了1分。
這場比賽的主裁判Tony Brothers 表示，「球當時去了底角，一名球迷拿住了球，Jokic試圖把它從前者身上拿走，然後故意推了他一下，把對方弄倒了。所以，他被吹了一次違反體育精神的技術犯規。」
對此金塊陣營自然是不太開心，總教練Michael Malone稱球迷不該試圖去影響比賽，「Jokic只是要去拿球，但場外的觀眾卻抱著球不給。球迷也想參賽，這真的太扯了。他(Ishbia)必須給球不是嗎？」
金塊前鋒Aaron Godon則直言，比賽應該交由球員決勝負，Ishbia的行為應該要被驅逐出場，但他沒有。Jokic本人則解釋說，他當下看到Josh Okogie因救球倒地，因此想要運用5打4的機會，趕快開球，但Ishbia卻不給。
「裁判說我肘球迷，但是對方先搞我的。我覺得聯盟應該保護球員——或許我錯了。」Jokic這樣說道，他強調不管對方的身份是什麼，都不應該干擾比賽。
現在的情況變得十分耐人尋味，因為NBA對於球員和球迷之間的互動很敏感，Jokic是否會因此被追加處罰？而Ishbia的身份，會不會影響聯盟會做出相關裁決？因為在那個混亂的當下，裁判僅驅逐了另一名觀眾，而不是他。
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