半年逾6500中國公民偷渡美國　看TikTok學「走線」

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳廣報導指出，好比吳麗華（Lihua Wu，音譯）的美國之旅，開始於她瀏覽一則發表於抖音，介紹如何走線的貼文。
單親媽媽的她表示，行前她在社群媒體找到詳細的走線注意事項，包括需要穿什麼樣的鞋，如何找到可靠的當地嚮導，需要支付多少錢等。
吳麗華和她5歲的女兒4月間，在美國和墨西哥邊境附近的一條石頭路被美國邊境巡邏隊逮捕。
而路透社採訪的中國偷渡客中，約莫半數表示，他們在中國原本是小本生意的個體戶，還有人經營電商、養羊場和電影製作公司，不少攜帶十字架與中文聖經的基督徒告訴路透社，因中國沒有宗教自由而選擇出走。
澳廣報導說，雖然中國的憲法保障宗教自由，但近年來，批評者指控中國政府加強對宗教的箝制，因北京認為宗教挑戰中共執政的權威。
越來越多的中國公民飛往拉美國家厄瓜多，然後開始長達3700公里的非常規陸路跋涉，在那裡他們無需簽證即可入境，由此展開前往美墨邊境的長途跋涉。
據美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）的數據顯示，自2022年10月起的6個月，已逾6500個中國公民在美墨邊境被捕，創有紀錄以來最高，比一年前的同期暴增逾15倍。
美國邊境巡邏隊（Chief Border Patrol）的數據顯示，儘管在抵達西南邊境的數十萬移民中，中國偷渡客占比甚微，但他們的人數卻是這6個月來增加最快的。
美國國務院的數據顯示，2021會計年度，中國公民的美國旅遊簽證拒簽率達80%，2022年度超過30%，這兩年的拒簽率可說是歷來最高。
即使美國發簽證的數量已逐漸回復至疫情前，但去年發給中國公民的簽證數仍比疫情前低90%。
儘管如此，但美國移民法規規範，若簽證持有者和過境者擔心在原籍國遭受迫害，抵達美國可申請庇護，美國司法部統計，來自中國尋求庇護者在美國移民法庭的勝訴率達58%。
針對走線的中國偷渡客益增，澳廣報導說，中國駐華盛頓大使館表示，中國政府反對非法移民，這是一個需要國家間合作的國際問題。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120508