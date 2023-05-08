新北傳「A肝毒莓」個案 羅一鈞：檢驗陰性、3名家人檢驗中
好市多「A肝病毒莓果」持續延燒，有醫師指出，新北已有疑似個案。疾管署副署長羅一鈞今（8）日則表示，新北疑似A肝通報個案實際是40多歲女性，有B肝帶原，3月曾食用好市多綜合莓果，不過經檢驗為陰性，衛生局也針對3名曾食用該莓果的家人採檢送驗A肝，預計今天稍晚結果就會出爐。
記者許若茵／台北報導
台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，收到男性網友投稿，「3月中剛好去做健檢，發現肝指數到360，後聽到新聞好事多莓果有A肝病毒，4月底去驗肝指數變560，5月初去驗A肝發現陽性，檢驗診所星期五已通報新北市衛生局」。
羅一鈞回應，新北疑似個案為40多歲女性，曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，也有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交疾管署認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。
羅一鈞也說，為慎重起見，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局也於昨（7）日針對3名曾食用該莓果的家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。食藥署與衛生局將至個案家訪，取回食餘莓果，以利後續若有個案確診時調查之需。